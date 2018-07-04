Ростуризм посоветовал клиентам «Натали Турс», которые не смогли выехать на отдых, обращаться в страховые компании

Ростуризм посоветовал клиентам компании «Натали Турс», которые не смогли выехать на отдых, обращаться в страховые компании. Финансовые гарантии туроператора составляют 150,5 миллионов рублей, и еще есть фонд персональной ответственности – там 6 миллионов, — сказал сегодня глава Ростуризма Олег Сафонов. В «Турпомощи» и Ростуризме созданы «горячие линии» для пострадавших. В руководстве «Натали Турс», в свою очередь, пообещали уже с завтрашнего дня предложить компенсации тем клиентам компании, которые не смогли уехать на отдых.

Сегодня туроператор предупредил об аннулировании всех туров до 30-го сентября.