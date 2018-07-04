Ростуризм посоветовал клиентам «Натали Турс», которые не смогли выехать на отдых, обращаться в страховые компании
Ростуризм посоветовал клиентам компании «Натали Турс», которые не смогли выехать на отдых, обращаться в страховые компании. Финансовые гарантии туроператора составляют 150,5 миллионов рублей, и еще есть фонд персональной ответственности – там 6 миллионов, — сказал сегодня глава Ростуризма Олег Сафонов. В «Турпомощи» и Ростуризме созданы «горячие линии» для пострадавших. В руководстве «Натали Турс», в свою очередь, пообещали уже с завтрашнего дня предложить компенсации тем клиентам компании, которые не смогли уехать на отдых.
Сегодня туроператор предупредил об аннулировании всех туров до 30-го сентября.
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shraer 04 июля 2018 | 21:22
"ростуризм посоветовал клиентам «Натали Турс» обращаться в страховые компании"...или, как путин, в суд