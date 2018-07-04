МЧС России готово оказать помощь в спасении школьников из затопленной пещеры в Таиланде

Как только придет официальное обращение из Бангкока, российские спасатели будут направлены для участия в операции, — рассказали агентству РИА Новости в пресс-службе министерства.

12 детей из юниорской футбольной команды и их тренер пропали в конце июня, когда вошли в 7-километровую пещеру на юге страны. Спустя 10 дней поисков они были найдены в пещере живыми. Как выяснилось, участники похода отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения.

Всех их необходимо скорее обучить пользоваться аквалангом, — сказал РБК участник поисковой операции, дайвер и спелеолог, живущий в Таиланде, Всеволод Коробов. По словам Коробова, если не эвакуировать детей и их тренера водным путем, то придется ждать до полутора месяцев, пока уровень воды не снизится.