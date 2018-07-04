МЧС России готово оказать помощь в спасении школьников из затопленной пещеры в Таиланде
Как только придет официальное обращение из Бангкока, российские спасатели будут направлены для участия в операции, — рассказали агентству РИА Новости в пресс-службе министерства.
12 детей из юниорской футбольной команды и их тренер пропали в конце июня, когда вошли в 7-километровую пещеру на юге страны. Спустя 10 дней поисков они были найдены в пещере живыми. Как выяснилось, участники похода отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения.
Всех их необходимо скорее обучить пользоваться аквалангом, — сказал РБК участник поисковой операции, дайвер и спелеолог, живущий в Таиланде, Всеволод Коробов. По словам Коробова, если не эвакуировать детей и их тренера водным путем, то придется ждать до полутора месяцев, пока уровень воды не снизится.
Комментарии8
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sasass 04 июля 2018 | 21:05
У пещерного государства большой опыт в этом деле...
nitinol 04 июля 2018 | 21:30
sasass: МЧС! Лучше помоги российским пенсионерам!
pmasel 04 июля 2018 | 21:32
nitinol: Или хотя бы голодающим в Туркмении
slavaibo 04 июля 2018 | 21:12
Хоть стой хоть - падай! В каждой бочке затычка.МЧС: моем,чистим, стираем!
andy66 04 июля 2018 | 21:19
Не подпускайте МЧС к детям! Они их жгут!
mozhem_povtorit 04 июля 2018 | 21:23
Отдохнуть в Таиланде захотелось? Сидите дома, тренируйтесь, чтобы Кемеро не повторялось. А то уже 20 лет слышу какие вы самые эффективные и лучшие в мире, пока не случается очередное ЧП.
bekipp 04 июля 2018 | 21:24
Мчс готово спасать всех кроме россиян.не для того оно создавалось, как и Россия, она не для русских.
jetsam 04 июля 2018 | 21:29
мчс?
а они кроме распила бабла за липовые пожарки чего-то могут???
серьезно????
вы еще гибдд-шников пошлите на ВАЗ машины собирать...
млять, юмористы...