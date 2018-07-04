Иран вызвал к себе послов Франции, Бельгии и Германии
Тегеран выразил протест в связи с задержанием в ФРГ иранского дипломата. В руководстве Исламской республики напомнили об иммунитете посланников по Венской конвенции, — передает агентство Фарс. Иранские власти считают этот арест попыткой навредить двусторонним отношениям, особенно в тот момент, когда в Европе находится президент Ирана Хасан Роухани и обсуждает там ядерную сделку после выхода из нее США.
Накануне стало известно о том, что иранского дипломата задержали по делу о подготовке теракта во Франции.
Комментарии3
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banyi1 04 июля 2018 | 21:08
Все ждут 16, хотя , по крайней мере, заявлено ничего не будет, но все поймут )
mikhail_spb_ 04 июля 2018 | 21:15
С исламистскими террористами нужно бороться, даже если они прикидываются дипломатами.
vladimirgornitsky 04 июля 2018 | 21:27
То есть это не иранский дипломат, который руководит подготовкой теракта, вредит двусторонним отношениям, а те, кто пресек эту преступную деятельность.
Наглость немыслимая. Они ведь, судя по этому сообщению, даже не опровергают обвинения...