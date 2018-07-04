Иран вызвал к себе послов Франции, Бельгии и Германии

Тегеран выразил протест в связи с задержанием в ФРГ иранского дипломата. В руководстве Исламской республики напомнили об иммунитете посланников по Венской конвенции, — передает агентство Фарс. Иранские власти считают этот арест попыткой навредить двусторонним отношениям, особенно в тот момент, когда в Европе находится президент Ирана Хасан Роухани и обсуждает там ядерную сделку после выхода из нее США.

Накануне стало известно о том, что иранского дипломата задержали по делу о подготовке теракта во Франции.