Инцидент, произошедший в английском городе Эймсбери, не несет серьезной угрозы для общественного здоровья
Инцидент, произошедший в английском городе Эймсбери, не несет серьезной угрозы для общественного здоровья, — говорят в британском Минздраве. Вечером 30-го июня в этом населенном пункте неподалеку от Солсбери обнаружили без сознания двух человек, мужчину и женщину.
В полиции графства Уилтшир сегодня сказали, что пострадавшие – это местные жители. Они проходят лечение после воздействия неизвестного вещества. Оба находятся в критическом состоянии в больнице Солсбери. В этом городе весной было совершено покушение на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. По данным следствия, злоумышленники применили отравляющее вещество «Новичок». Лондон обвиняет в причастности к покушению Москву.
Комментарии14
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banyi1 04 июля 2018 | 21:03
Это не ПРАВИЛЬНО, ведь с большой долей вероятности... ))))
tom_tom 04 июля 2018 | 21:07
А в чем, собственно говоря, разница?
"Прежде всего, мы должны слушать фюрера, а не философствовать."
(Рудольф Хёсс, комендант Освенцима)
«Слушайте президента России Владимира Путина и верьте ему!»
(Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина)
r88w556xl4 04 июля 2018 | 21:11
tom_tom: "Германия превыше всего!"
© А. Гитлер
"Америка превыше всего!"
Б. Обама.
serhio_25__ 04 июля 2018 | 21:18
r88w556xl4: "Украiна — понад усе"
Свидомня
serhio_25__ 04 июля 2018 | 21:15
tom_tom: Доказательства есть, но мы вам их не покажем. Вы должны нам просто верить.
(Западная пропаганда)
znajka 04 июля 2018 | 21:26
serhio_25__: тебе ведь показали отчет ОЗХО, так чего же тебе ещё, малахольный?
r88w556xl4 04 июля 2018 | 21:03
Они проходят лечение после воздействия неизвестного вещества.
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До каких пор "неизвестным веществом" будут называть бодягу местного разлива? Скрипали тоже эту же дрянь поди в кафешке заказали.
glotov 04 июля 2018 | 21:04
Маньяки с химикатами по Британии разгуливают, но для общественного здоровья опасности нет. Исключительно для личного здоровья.
mikhail_spb_ 04 июля 2018 | 21:06
Лубянские отравители не могут остановиться?
Может, британцы их остановят?
serhio_25__ 04 июля 2018 | 21:12
mikhail_spb_: Интересно, как теперь хомячк будут привязывать их к России? Новая методичка еще не приходила?
r88w556xl4 04 июля 2018 | 21:07
Скоро Британия каждого умершего и заболевшего на своей территории будет связывать с Кремлём и новичком. Бриты в раж входят.
chernyij 04 июля 2018 | 21:22
r88w556xl4: что поделать, репутация
drgonish 04 июля 2018 | 21:13
[Они проходят лечение после воздействия неизвестного вещества.]
Лечим от то, не зная от чё. (с) британские учОные.
nds 04 июля 2018 | 21:23
Вот как дана новость на сайте BBC:
...Оба пострадавших - мужчина и женщина в возрасте за 40 - были обнаружены без сознания в жилом доме в субботу вечером. Изначально врачи предполагали, что пострадавшие приняли дозу загрязненного героина или кокаина. В настоящий момент проводятся дополнительные исследования вещества.
"Как и следовало ожидать, учитывая недавние события в Солсбери, сотрудники отдела по борьбе с терроризмом работают по этому инциденту в Эймсбери совместно с полицией графства Уилтшир", - заявил представитель полиции.
По его словам, следователи рассматривают все возможные версии произошедшего и обещают оперативно сообщать населению о ходе расследования, насколько это возможно".