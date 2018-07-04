Инцидент, произошедший в английском городе Эймсбери, не несет серьезной угрозы для общественного здоровья, — говорят в британском Минздраве. Вечером 30-го июня в этом населенном пункте неподалеку от Солсбери обнаружили без сознания двух человек, мужчину и женщину.

В полиции графства Уилтшир сегодня сказали, что пострадавшие – это местные жители. Они проходят лечение после воздействия неизвестного вещества. Оба находятся в критическом состоянии в больнице Солсбери. В этом городе весной было совершено покушение на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. По данным следствия, злоумышленники применили отравляющее вещество «Новичок». Лондон обвиняет в причастности к покушению Москву.