Победительницу «Евровидения» обвинили в плагиате

Скандал вокруг победительницы «Евровидения» разгорается в Израиле. Певицу Нетту Барзилай обвинили в плагиате. Компания «Юниверсал Мьюзик» утверждает, что песня «Той», которая принесла победу израильтянке, является плагиатом известного хита группы «Вайт Страйпс», — пишет «Джерусалем Пост». В случае, если эти обвинения будут подтверждены, Нетту ждет дисквалификация, а Израиль лишат права провести в следующем году «Евровидение». В этом случае следующий музыкальный конкурс пройдет на Кипре, чей представитель занял в этом году на «Евровидении» второе место.