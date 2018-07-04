Победительницу «Евровидения» обвинили в плагиате
Скандал вокруг победительницы «Евровидения» разгорается в Израиле. Певицу Нетту Барзилай обвинили в плагиате. Компания «Юниверсал Мьюзик» утверждает, что песня «Той», которая принесла победу израильтянке, является плагиатом известного хита группы «Вайт Страйпс», — пишет «Джерусалем Пост». В случае, если эти обвинения будут подтверждены, Нетту ждет дисквалификация, а Израиль лишат права провести в следующем году «Евровидение». В этом случае следующий музыкальный конкурс пройдет на Кипре, чей представитель занял в этом году на «Евровидении» второе место.
Комментарии4
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zemljanka 04 июля 2018 | 20:45
Отобъется Нетта!
sskull 04 июля 2018 | 20:50
Лишить евреев Евровидения? По моему кто-то забыл про холокост? Не кошерно это. Евреям можно и песни АВВА за свои выдавать.
doberman83 04 июля 2018 | 21:11
sskull: Ну так "Каrл у Клаrы укrал коrаллы...")))
putn_pnh 04 июля 2018 | 21:08
Провокация- проводить Евро в Израиле. Те явно захотят в "новой" столице- Иерусалиме- провести. А его пока таковой признали не все.