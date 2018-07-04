92-летняя американка застрелила сына, чтобы он не отправил ее в дом престарелых
Теперь Анне Мэй Блессинг предъявлено обвинение в умышленном убийстве. 72-летний сын женщины хотел, чтобы его мать переехала в дом престарелых, потому что ему стало трудно жить с ней вместе, — передает Би-би-си. Также пенсионерка хотела застрелить подругу сына, но той удалось выхватить оружие из рук женщины, сбежать и позвонить в полицию.
Комментарии6
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zemljanka 04 июля 2018 | 20:49
Берегите мам!
Или - берегитесь.
zemljanka 04 июля 2018 | 20:51
До 120!
nersesov 04 июля 2018 | 20:52
Из серии "Их нравы" ))
glotov 04 июля 2018 | 20:57
Алекс -Юстасу : "92-летняя американка застрелила сына, чтобы он не отправил ее в дом престарелых"
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"Мэй отравила Скрипалей, чтобы удержаться на посту премьера"
hastings 04 июля 2018 | 21:03
И этих ставят нам в пример?
proxozhij 04 июля 2018 | 21:22
Нехорошо это, но вот ведь крепкая бабуся!