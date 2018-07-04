92-летняя американка застрелила сына, чтобы он не отправил ее в дом престарелых

Теперь Анне Мэй Блессинг предъявлено обвинение в умышленном убийстве. 72-летний сын женщины хотел, чтобы его мать переехала в дом престарелых, потому что ему стало трудно жить с ней вместе, — передает Би-би-си. Также пенсионерка хотела застрелить подругу сына, но той удалось выхватить оружие из рук женщины, сбежать и позвонить в полицию.