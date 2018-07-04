Сотрудник московской полиции подал иск к задержанному на акции протеста 28-го января

Полковник полиции Александр Махонин требует от активиста Константина Салтыкова 50 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред, физическую боль и телесные повреждения. Участника «Забастовки избирателей» Салтыкова обвиняют в том, что во время задержания он ударил полицейского по спине, лицу и бедру. Между тем, как напоминает сайт «ОВД-инфо», сам Салтыков был избит в автозаке. В отношении него завели уголовное дело о применении насилия к представителю власти. Молодому человеку может грозить до 5-ти лет лишения свободы.