Сотрудник московской полиции подал иск к задержанному на акции протеста 28-го января
Полковник полиции Александр Махонин требует от активиста Константина Салтыкова 50 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред, физическую боль и телесные повреждения. Участника «Забастовки избирателей» Салтыкова обвиняют в том, что во время задержания он ударил полицейского по спине, лицу и бедру. Между тем, как напоминает сайт «ОВД-инфо», сам Салтыков был избит в автозаке. В отношении него завели уголовное дело о применении насилия к представителю власти. Молодому человеку может грозить до 5-ти лет лишения свободы.
Комментарии5
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danko1 04 июля 2018 | 20:45
А это не тот же полковник, который год назад выдавал травму полученную накануне в спортзале за травму, полученную на митинге?
Или в полиции таких подлецов, выпускников института благородных девиц, множество?
blinorozhiy_chmo 04 июля 2018 | 21:02
Костик-активист сядет, и это будет чисто по Закону. Нормально.
ura_123 04 июля 2018 | 21:10
blinorozhiy_chmo: Как ты своему нику соответствуешь...
kottigr1 04 июля 2018 | 20:46
Зачем же полицай пытался воспрепятствовать Гражданину России в реализации его Конституционного Право ?..
ebze 04 июля 2018 | 20:47
Бедняжечка. Такой ранимый.
Ему бы ботаническоммсаду работать... одуванчиком))))