«Натали Турс» с завтрашнего дня начнет предлагать клиентам разные механизмы компенсации

Компания предупредила, что в силу ряда причин, в том числе финансовых, она аннулирует свои туры до конца сентября. Среди вариантов, как сказал руководитель туроператора Владимир Воробьев, клиентам начнут предлагать другие туры вместо денежной компенсации.

Вчера о приостановке своей деятельности объявила еще одна туристическая компания – DSBW.