«Натали Турс» с завтрашнего дня начнет предлагать клиентам разные механизмы компенсации
Компания предупредила, что в силу ряда причин, в том числе финансовых, она аннулирует свои туры до конца сентября. Среди вариантов, как сказал руководитель туроператора Владимир Воробьев, клиентам начнут предлагать другие туры вместо денежной компенсации.
Вчера о приостановке своей деятельности объявила еще одна туристическая компания – DSBW.
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