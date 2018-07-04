Гражданин России разлил неизвестную жидкость в аэропорту Тбилиси

Сообщается, что госпитализированы семь работников аэропорта с признаками отравления. Служба госбезопасности Грузии уже сообщила о задержании россиянина. По данным грузинской прессы, инцидент произошел в кассе «Аэрофлота». Что именно за жидкость разлил злоумышленник, пока не уточняется.