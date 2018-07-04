Гражданин России разлил неизвестную жидкость в аэропорту Тбилиси
Сообщается, что госпитализированы семь работников аэропорта с признаками отравления. Служба госбезопасности Грузии уже сообщила о задержании россиянина. По данным грузинской прессы, инцидент произошел в кассе «Аэрофлота». Что именно за жидкость разлил злоумышленник, пока не уточняется.
Комментарии24
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polikarpich 04 июля 2018 | 20:32
Ничё себе самогонка!!!
patrikk_1 04 июля 2018 | 20:47
Сообщается, что госпитализированы семь работников аэропорта с признаками отравления...
Грузинское вино разлили? От вони люди отравились и ковролин прожгло?
danko1 04 июля 2018 | 20:51
Видно, гэбэшник на задание отправлялся, но не донес жидкость до адресата.
golodomor_ze__hohlokost 04 июля 2018 | 21:00
Очередной Кровавый гэбнюк пытался отравить Скрипалей?
polikarpich 04 июля 2018 | 21:03
patrikk_1: Ну, нет. Грузинское вино - как раз не отрава. Раньше мог купить мимоходом в любом задрипанном киоске "Киндзмараули" какое-нибудь, настоящее и дёшево.
А теперь ни ни ларьков, ни вина нормального нигде не найти просто так. Одна отрава везде. Благодаря вашим "вождям" и "фюрерам".
hunterhead 04 июля 2018 | 21:10
patrikk_1: "Грузинское вино разлили?"
Не завидуй, Путрик - все знают что грузинское вино тебе не по карману. Наверно твой любимый "Боярышник" разлил...:-D
banyi1 04 июля 2018 | 20:37
Это надо комментировать? )))
hunterhead 04 июля 2018 | 21:13
banyi1: "Это надо комментировать? )))"
Ты кого спрашиваешь, портянка? Пригожина? :-D
pyco_mypucmo 04 июля 2018 | 20:37
Русофобия со всех сторон, не дают русским нигде развернуться во всю мощь.
bozk 04 июля 2018 | 20:44
Моча, что же ещё
hunterhead 04 июля 2018 | 21:15
bozk: "Моча, что же ещё"
Ну да, главный напиток путенских портянок. После "Боярышника" естественно...:-D
chubazzl 04 июля 2018 | 20:49
А что вы хотите, либералы? Вы долго воспитывали вредителей, бездельников, мошенников, воров, убийц. Вы их манили своей "сладкой" жизнью ещё в восьмидесятых. Люди бросили работу и занялись мошенничеством, убийствами, грабежами. Оказалась ваша сладкая жизнь горькой. Что посеешь, то и пожнёшь. И не надо всё валить на одного утина. Вы всё это устроили, вы.
polikarpich 04 июля 2018 | 20:56
chubazzl: Нормально! Ну хоть признал, что эти же самые "совейские" люди вдруг бросили работу и оказались мошенниками, убийцами и грабителями.
А то обычно стараются представить дело так, будто они с Альдебарана прилетели, или "либералы" их в пробирке вырастили "нАзло всем".
А оказывается, их здесь же и воспитали, в "империи, которую все боялись", они и жили среди нас, прикидываясь законопослушными и добропорядочными.
chubazzl 04 июля 2018 | 20:59
polikarpich: Ну, жираф был неправ, НО ВИНОВЕН НЕ ЖИРАФ, а тот, кто крикнул из ветвей: "Жираф большой, ему видней" В. Высоцкий.
agamasat 04 июля 2018 | 21:02
chubazzl: рассказать, как все было в реальности? Рыночная экономика предполагает и либерализм, и конкурентную демократию. Это работает только в одном флаконе, ибо по отдельности все это воровская олигархия, либерастия и дерьмократия. А удержать это дерьмо могли только свободная пресса, разделение ветвей власти и развитие правового, гражданского общества - в качестве противовеса для сдерживания рыночных отношений. А теперь скажите, где у нас разделение ветвей власти и свобода прессы? А где правовое общество? Так что, вы поаккуратней с обозначенными вами понятиями, ибо голова дана не для того, чтобы только что-то сказать, но надо еще и Знать и Думать.
chubazzl 04 июля 2018 | 21:05
agamasat: Не надо про так наз. демократию. Где вы её видели? Её днём с огнём не сыщешь, а вот капитализм современный более чем реален. Его и нюхаем, и не только мы.
hunterhead 04 июля 2018 | 21:23
chubazzl: "Её днём с огнём не сыщешь, а вот капитализм современный более чем реален. Его и нюхаем, и не только мы."
Никакого капитализма вы не нюхаете, товарищи. В лучшем случае вы нюхаете
путенское гомно с примесью феодализма...:-D До капитализма вам как до Луны пешком и обратно...:-D
chubazzl 04 июля 2018 | 21:30
hunterhead: Не надо валять дурака, инструменты всё те же: бандиты-кредиты, купи-продай, не производи (а зачем???), люди никому не нужны - пинок под зад если что, мерзость с экранов, дичайшее разложение.
ara_1 04 июля 2018 | 21:11
agamasat:
Поведайте, мудрейший, что такое "конкурентная демократия"? И каким образом "правовое общество" должно быть "противовесом" для "сдерживания"(?) рыночных отношений?
Просто любопытно.
putin_itogy 04 июля 2018 | 20:56
Новичок,
путешественник.
Теперь Грузия, ответит гопнику,
за его страдания..
tamplieres 04 июля 2018 | 20:59
Скоро будут бить не по паспорту..
putn_pnh 04 июля 2018 | 21:00
Пописал уродец. Не донес до туалета.
tks 04 июля 2018 | 21:07
Разлил жидкие Скрепы??
proxozhij 04 июля 2018 | 21:13
Чача что ли?