Польша предостерегает Европу от строительства газопровода «Северный поток-2»

По мнению польского премьера Матеуша Моравецкого, все начинания в Центральной Европе могут быть перечеркнуты в случае реализации этого проекта. Политик назвал «Северный поток-2» не экономическим, а политическим проектом. Выступая в Европейском парламенте, Моравецкий предупредил, что газопровод повысит риск нестабильности в Восточной Европе и даст России инструмент большого влияния на европейскую политику.

Ранее против проекта выступили США, а некоторые страны ЕС и Украина призвали заблокировать его сооружение.