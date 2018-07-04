Польша предостерегает Европу от строительства газопровода «Северный поток-2»
По мнению польского премьера Матеуша Моравецкого, все начинания в Центральной Европе могут быть перечеркнуты в случае реализации этого проекта. Политик назвал «Северный поток-2» не экономическим, а политическим проектом. Выступая в Европейском парламенте, Моравецкий предупредил, что газопровод повысит риск нестабильности в Восточной Европе и даст России инструмент большого влияния на европейскую политику.
Ранее против проекта выступили США, а некоторые страны ЕС и Украина призвали заблокировать его сооружение.
Комментарии26
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bereshliberalivjamu 04 июля 2018 | 20:34
Важная страна просто пипец.
patrikk_1 04 июля 2018 | 20:43
Ранее против проекта выступили США, а некоторые страны ЕС и Украина призвали заблокировать его сооружение...
Мнение Польши и Украины субъективно, все же понимают, что они потеряют миллиарды долларов от прекращения транзита российского газа через их территории, и США потеряют, им придётся ещё больше риса выдавать украинцам и плюс к тому, они потеряют европейский рынок для американского СУГ.
kottigr1 04 июля 2018 | 20:48
patrikk_1: Польша переживает за российских стариков и пытается повлиять на Путина, что бы он всё таки обеспечил нищих российских стариков всеми благами современной цивилизации и газифицировал РФ..
В рамках благотворительной акции "Подари дрова" проходит сбор средств в пользу одиноких пожилых людей, которые не могут себе позволить купить дрова. В России больше восьми миллионов одиноких пенсионеров. Каждый выживает, как может. Самое страшное время для стариков — зима. Порой снег заваливает низенькие избушки по крышу. А в большинство деревень пробраться можно только на транспорте или санях.В дровах нуждается жители домов, где проживают одинокие и одиноко проживающие старики, инвалиды и многодетные и малообеспеченные семьи. Для тех, кто живет в деревне и не имеет средств, чтобы купить дрова, зима превращается в борьбу за выживание. Если не запастись дровами с осени, зиму не пережить.
Бабушки и дедушки живут на маленькие пенсии от 8 000 до 12 000 рублей, но мы не должны забывать о том, что пожилые люди тратят много средств и на лекарства, и на питание, и на одежду, а денег на дрова вовсе не остается. Приходится экономить на тепле и мерзнуть в доме. Есть пенсионеры, которые в доме постоянно находятся в одежде, ведь дома в основном уже старые, чтобы протопить такой дом, нужно много сил, времени и дров.
serhio_25__ 04 июля 2018 | 20:51
kottigr1: ""В рамках благотворительной акции "Подари дрова" проходит сбор средств в пользу одиноких пожилых людей, которые не могут себе позволить купить дрова. В России больше восьми миллионов одиноких пенсионеров. Каждый выживает, как может. "" - Лживая Крыса, я тебе один умный вещь скажу, но только ты не обижайся - на Западе не существует центрального отопления и там КАЖДЫЙ выживает, как может. И если у тебя нет денег на отопления дома, то там тебе никто дрова не подарит, будешь мерзнуть.
kottigr1 04 июля 2018 | 21:00
serhio_25__: Странно, что Вы проживаете в настолько дикой местности, что не знаете о существовании индивидуального газового отопления..
Хотя, судя по Вашему хамству, это незнание не удивительно.. Никто из цивилизованных людей, знающих об подобных элементарных вещах, не захочет жить рядом с засранцем.. Хорошо, что Вы хоть здесь что-то узнаете..
serhio_25__ 04 июля 2018 | 21:03
kottigr1: ""что не знаете о существовании индивидуального газового отопления.."" - вот именно, что индивидуального. Т.е. с чего ты взял, что у всех должен быть газ? Кто-то дровами греется, кто-то гранулами из опилок, кто-то углем... А в нормальной стране существует центральное отопление.
kottigr1 04 июля 2018 | 21:11
serhio_25__: Вас наверняка это удивит, но индивидуальное газовое отопление запитывается из центральных газопроводов.. Представляете, до чего умные люди додумались, что бы облегчить себе и другим жизнь ?
nestor199 04 июля 2018 | 21:10
kottigr1: Индивидуальное газовое отопление? Во многих столицах и крупных городах европейских государств многие горожане и понятия не имеют о такой "роскоши".
kottigr1 04 июля 2018 | 21:25
nestor199: "Во многих" - это Вы на европейскую часть РФ намекаете ? Действительно в России за МКАДом для многих цивилизованная жизнь заканчивается, вместе с газоснабжением.
sskull 04 июля 2018 | 20:52
kottigr1: Хохол, ты б о своих стариках в мазанках позаботился...
zemljanka 04 июля 2018 | 20:55
Генетическая память.
zemljanka 04 июля 2018 | 21:04
Китай и Турция - идут по шелковому пути.
kottigr1 04 июля 2018 | 21:02
sskull: У Вас обострение хохлофобии головного мозга ? Так Вам с этим не сюда, а к доктору по месту жительства нужно..
banyi1 04 июля 2018 | 20:35
А Польша и Украина, это кто? На мировой сцене? ))))
banyi1 04 июля 2018 | 20:39
banyi1: Есть ещё шпроты ))) И мелкий Китай ))))
ukrodupa404 04 июля 2018 | 20:39
banyi1: Ну если на сцене ....это те вечно пьяные ,старые тетки которые после представления на мировой арене ,убирают конские яблоки !)
sg90 04 июля 2018 | 20:41
Рекламирует сжиженный газ своего заокеанского господина? Или спизженный газ своих заклятых соседей? Так те заипут Европу исками. Что поленья, что скаклы - все считают что покупают газ по несправедливым ценам. Европе предоставляется выбор, а это всегда хорошо.
Лживые ублюдки..
grigol331 04 июля 2018 | 20:49
sg90:
Зашибись какая подпись.
zemljanka 04 июля 2018 | 20:57
grigol331: Откровенная.
agamasat 04 июля 2018 | 21:08
Однозначно для Европы - необходимо заблокировать, ибо зависимость от феодальной империи со средневековыми имперскими замашками обернется катастрофой.
serhio_25__ 04 июля 2018 | 21:10
agamasat: Начни с себя. отключись от феодального газа, электричества, отопления...
m_doc 04 июля 2018 | 21:12
agamasat: А чего ты сам-то в империи живёшь? Поди, предки твои имперскую пенсию получают, дети в имперские детсады или школы ходят. Представляю, как тебе всё это отвратительно. Ну дык мучайся, дебил.
tilik13 04 июля 2018 | 21:22
agamasat: Вам не кажется, что зависимость от дров более средневековая альтернатива?
kottigr1 04 июля 2018 | 21:30
tilik13: ЕС после введения экологических норм и запрета на масштабное применение добываемого в странах Европы каменного угля, само себе наступает на горло..
tilik13 04 июля 2018 | 21:20
По-моему, оба проекта: и блокировка Северного Потока, и сам Северный поток являются, в первую очередь, экономическими.
С одной стороны, Польско-Литовское княжество (куда надо наверное теперь включать и Украину) нуждается в подачках США. США хотят продавать свой газ в Европу.
Для EC и России, экономическая выгода СП очевидна.
max3446 04 июля 2018 | 21:26
Помнится Польша собиралась весь мир завалить дешевым сланцевым газом, это лет 10 назад было, и где этот газ?