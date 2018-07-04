Компания Гугл отвергает обвинения в ненадежности защиты личных данных пользователей
Представитель корпорации подчеркивает, что Гугл обрабатывает письма своих пользователей в автоматическом режиме с помощью искусственного интеллекта. Это делается для того, чтобы в дальнейшем улучшать продукт.
В свою очередь, газета «Уолл-Стрит Джорнел» писала о том, что доступ к почте клиентов могут иметь посторонние люди – это разработчики различных приложений для электронной почты.
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