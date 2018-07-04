Компания Гугл отвергает обвинения в ненадежности защиты личных данных пользователей

Представитель корпорации подчеркивает, что Гугл обрабатывает письма своих пользователей в автоматическом режиме с помощью искусственного интеллекта. Это делается для того, чтобы в дальнейшем улучшать продукт.

В свою очередь, газета «Уолл-Стрит Джорнел» писала о том, что доступ к почте клиентов могут иметь посторонние люди – это разработчики различных приложений для электронной почты.