«Внешэкономбанк» планирует сократить штат еще на 500 человек

Кредитная организация уже объявила о планах уменьшить количество сотрудников с 1800 до 1000. Как рассказали РБК источники в ВЭБе, очередная волна оптимизации готовится в следующем году. Все это делается с целью повысить эффективность работы.

ВЭБ еще в мае возглавил Игорь Шувалов, который до этого занимал пост первого вице-премьера. Работники банка, которые будут сокращены в рамках первой волны оптимизации, получат пять окладов и право на несколько премий.