«Внешэкономбанк» планирует сократить штат еще на 500 человек
Кредитная организация уже объявила о планах уменьшить количество сотрудников с 1800 до 1000. Как рассказали РБК источники в ВЭБе, очередная волна оптимизации готовится в следующем году. Все это делается с целью повысить эффективность работы.
ВЭБ еще в мае возглавил Игорь Шувалов, который до этого занимал пост первого вице-премьера. Работники банка, которые будут сокращены в рамках первой волны оптимизации, получат пять окладов и право на несколько премий.
Комментарии7
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kottigr1 04 июля 2018 | 20:15
Странно, что во всех государственных или около-государственных учреждениях после каждого сокращения численность только растет..
tvitov66 04 июля 2018 | 20:25
kottigr1: все кто не влазит в новый самолет шуваловских корги должны остаться да бортом
sasass 04 июля 2018 | 20:15
Шувалов уже готовиться к банкротству - работая под водительством Димона ума набраться невозможно....
kottigr1 04 июля 2018 | 20:23
sasass: ВЭБ еще в мае возглавил Игорь Шувалов..
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Тогда понятно. Расчищает "поляну" под своих..
tvitov66 04 июля 2018 | 20:29
kottigr1: не переживайте - наша могучая футбольно-энергетическая ракетно-ядрЁная сверхдержава не даст людям пропасть и будет выплачивать ОГРОМНЫЕ пособия
odobryam_s 04 июля 2018 | 20:16
Я бы посоветовал уволить эти 500 человек начиная сверху, а не снизу! Тогда бы, возможно, был бы шанс реально наказать виновных и не трогать непричастных!
ura_123 04 июля 2018 | 21:13
500 сотрудников = 1 Тимакова...