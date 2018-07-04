Следователи вызывали сегодня на допрос главного редактора интернет-издания 7х7 Софью Крапоткину
Она проходит как свидетель по делу о приватизации угольных шахт в республике Коми, — говорят в правоохранительных органах. Это связано с публикацией в одном из блогов на сайте. Как сказала сама Крапоткина, она объяснила следствию, что этот текст не является редакционным материалом, и к сведениям, которые были опубликованы именно в той записи, не имеют отношения ни корреспонденты, ни редакторы сайта 7х7.
Комментарии1
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tks 04 июля 2018 | 20:28
Всё это превратилось в длительный, тяжёлый, непереходящий Б.Р.Е.Д.