Следователи вызывали сегодня на допрос главного редактора интернет-издания 7х7 Софью Крапоткину

Она проходит как свидетель по делу о приватизации угольных шахт в республике Коми, — говорят в правоохранительных органах. Это связано с публикацией в одном из блогов на сайте. Как сказала сама Крапоткина, она объяснила следствию, что этот текст не является редакционным материалом, и к сведениям, которые были опубликованы именно в той записи, не имеют отношения ни корреспонденты, ни редакторы сайта 7х7.