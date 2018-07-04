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20:02, 04 июля 2018

Адвокатов Цуркан вновь не пропустили к ней в следственный изолятор

Адвокатов бывшего члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан сегодня вновь не пропустили к ней в следственный изолятор. Руководство СИЗО объяснило это тем, что в «Лефортово» большая очередь. По словам одного из защитников, Ивана Павлова, он уверен, что команда всячески препятствовать адвокатам во встрече с Цуркан поступила из ФСБ. Накануне попытка встретиться с подзащитной также не увенчалась успехом, — напоминает Интерфакс.
Цуркан обвиняют в шпионаже. Она вины не признаёт. По словам источников, в деле фигурирует передача данных об энергетических проектах России румынской разведке.

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