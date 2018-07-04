Адвокатов Цуркан вновь не пропустили к ней в следственный изолятор

Адвокатов бывшего члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан сегодня вновь не пропустили к ней в следственный изолятор. Руководство СИЗО объяснило это тем, что в «Лефортово» большая очередь. По словам одного из защитников, Ивана Павлова, он уверен, что команда всячески препятствовать адвокатам во встрече с Цуркан поступила из ФСБ. Накануне попытка встретиться с подзащитной также не увенчалась успехом, — напоминает Интерфакс.

Цуркан обвиняют в шпионаже. Она вины не признаёт. По словам источников, в деле фигурирует передача данных об энергетических проектах России румынской разведке.