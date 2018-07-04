Олег Навальный намерен оказывать поддержку Никите Белых и Олегу Сенцову
Брат оппозиционера Алексея Навального, вернувшийся из заключения бизнесмен Олег Навальный намерен оказывать поддержку экс-губернатору Кировской области Никите Белых и украинскому режиссеру Олегу Сенцову, которые отбывают срок в колониях. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Как любой вменяемый гражданин, я считаю, что нужно поддерживать их. Но никаким специфическим образом я это делать не планирую. Если имеются в виду одиночные пикеты у ФСИН, я не верю, что это поможет и одному, и второму», — сказал О.Навальный.
Он не исключил, что будет делать это через письма. «Будучи в тюрьме, я уже отправлял письмо и Никите Белых, и Олегу Сенцову. Не знаю, дошли они или нет», — заключил О.Навальный.
Комментарии10
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danko1 04 июля 2018 | 20:10
Как я и говорила раньше, теперь уже 2 политика Навальных,оба брата.
И чего добилась власть фальсификацией уголовного дела?
ukrodupa404 04 июля 2018 | 20:14
danko1: Два дебила ,это - сила !))))
danko1 04 июля 2018 | 20:18
ukrodupa404: Что так скромничаете?
Дебилов ни одна сотня портянок и тат этих нелюдей всё увеличивают.
ukrodupa404 04 июля 2018 | 20:23
danko1: 11.80 твои ,беги в кассу !
blinorozhiy_chmo 04 июля 2018 | 20:29
Два дурачка-Сисяна - это сила.
sasass 04 июля 2018 | 20:21
Как интересно он сумеет это сделать , если сам Навальный ничего не смог сделать....
idshoohov 04 июля 2018 | 20:25
sasass:
Я так понял, он просто хочет поддержать незаслуженно осуждённых людей
abuvgrobu 04 июля 2018 | 20:27
Смешно, когда одни задают провокационные вопросики, а этот деятель пытается на них как-то отвечать, чтобы, не дай бог, не оказаться не в тренде.. Он прекрасно понимает, что какая ему "политическая борьба".. Его посадят снова и на ещё больший срок... Сидел один раз , сядет и в следующий..
fosst13 04 июля 2018 | 20:31
Вышинскому не? Идиология не позволяет? Прям как большевики.
carlos45 04 июля 2018 | 20:32
"На путь исправления не встал, должных выводов для себя не сделал" Из обвинительного заключения О. Навального 2019 г.