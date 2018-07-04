Олег Навальный намерен оказывать поддержку Никите Белых и Олегу Сенцову

Брат оппозиционера Алексея Навального, вернувшийся из заключения бизнесмен Олег Навальный намерен оказывать поддержку экс-губернатору Кировской области Никите Белых и украинскому режиссеру Олегу Сенцову, которые отбывают срок в колониях. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Как любой вменяемый гражданин, я считаю, что нужно поддерживать их. Но никаким специфическим образом я это делать не планирую. Если имеются в виду одиночные пикеты у ФСИН, я не верю, что это поможет и одному, и второму», — сказал О.Навальный.

Он не исключил, что будет делать это через письма. «Будучи в тюрьме, я уже отправлял письмо и Никите Белых, и Олегу Сенцову. Не знаю, дошли они или нет», — заключил О.Навальный.