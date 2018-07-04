Все туристы Натали-турс имеют обратные билеты, однако некоторым угрожают выселением из отелей, сообщили в российском генконсульстве в Анталии.

В эфире телеканала РБК член президиума Альянса турагентств Александр Мкртчан советует туристам не платить отелям.

По данным союза туриндустрии, в июле оплаченными турами Натали-турс не смогут воспользоваться около полутора тысяч человек.