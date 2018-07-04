Все туристы Натали-турс имеют обратные билеты, однако некоторым угрожают выселением из отелей
Все туристы Натали-турс имеют обратные билеты, однако некоторым угрожают выселением из отелей, сообщили в российском генконсульстве в Анталии.
В эфире телеканала РБК член президиума Альянса турагентств Александр Мкртчан советует туристам не платить отелям.
По данным союза туриндустрии, в июле оплаченными турами Натали-турс не смогут воспользоваться около полутора тысяч человек.
Комментарии1
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r88w556xl4 04 июля 2018 | 20:11
Вот так вот ребята-русофобы, в российский Крым народ ломанулся.