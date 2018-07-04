Брат политика Алексея Навального, вернувшийся из заключения бизнесмен Олег Навальный планирует участвовать в протестных митингах. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«На митинги я ходил и до этого. Не на все, но когда позволяло время. Я считаю, любой порядочный гражданин должен бороться за свои права, потому что никто другой бороться за них не будет. Конечно, я буду на них ходить», — сказал О.Навальный.

Что касается политических планов, он отметил, что их у него пока нет. «У меня на ближайший месяц вообще планы чисто бытовые», — заключил О.Навальный.