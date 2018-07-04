Олег Навальный планирует участвовать в протестных митингах
Брат политика Алексея Навального, вернувшийся из заключения бизнесмен Олег Навальный планирует участвовать в протестных митингах. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«На митинги я ходил и до этого. Не на все, но когда позволяло время. Я считаю, любой порядочный гражданин должен бороться за свои права, потому что никто другой бороться за них не будет. Конечно, я буду на них ходить», — сказал О.Навальный.
Что касается политических планов, он отметил, что их у него пока нет. «У меня на ближайший месяц вообще планы чисто бытовые», — заключил О.Навальный.
Комментарии5
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ukrodupa404 04 июля 2018 | 20:09
То есть работать это гавно не собирается ? Впрочем в семье сиженных рецидивистов это западло !)))
abuvgrobu 04 июля 2018 | 20:22
Мошенник пытается сварганить себе "политическую карьеру"...
ugiazov 04 июля 2018 | 20:30
abuvgrobu: Если вы честный человек, идите на митинг в защиту прав человека.
sasass 04 июля 2018 | 20:30
Глупец - брат постоянно сидит в СИЗО и все митинги проходят без него....
polikarpich 04 июля 2018 | 20:47
"Портянки" - это субстанции с абсурдным мышлением. Из них в последнее время выкачивают деньги мощнейшим насосом, через все дырки и всеми известными способами, и делают это вовсе не Навальные, а их дико разламывает "обличать" именно их.
Вы бы лучше действительно задумались над словами "любой порядочный гражданин должен бороться за свои права", а не беспокоиться о том, что будет делать О. Навальный.
Хотя, действительно, это же о "порядочных" только сказано. И о "гражданах", которые интересуются своей страной, её благополучием, благополучием своих сограждан, а не Украиной, Прибалтикой, Грузией... И не о том, как бы и на кого бы безопасней дерьмом плеснуть. У себя-то стрёмно, да? Поэтому закрываем глазки, ушки и ротик свой поганый?