В Дагестане после допроса задержан уволенный вице-премьер республики Рамазан Алиев

Об этом агентству ТАСС сообщил источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа. По некоторым данным, в отношении теперь уже бывшего чиновника возбудили уголовное дело о превышении полномочий. У него дома и на рабочем месте прошли обыски.

Это уже не первый высокопоставленный руководитель Дагестана, который оказался под следствием. Ранее были арестованы бывший глава правительства региона Абдусамад Гамидов и его заместители. Между тем, газета «Черновик» называет уволенного сегодня Алиева одним из близких к экс-главе республики Рамазану Абдулатипову людей.