В Дагестане после допроса задержан уволенный вице-премьер республики Рамазан Алиев
Об этом агентству ТАСС сообщил источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа. По некоторым данным, в отношении теперь уже бывшего чиновника возбудили уголовное дело о превышении полномочий. У него дома и на рабочем месте прошли обыски.
Это уже не первый высокопоставленный руководитель Дагестана, который оказался под следствием. Ранее были арестованы бывший глава правительства региона Абдусамад Гамидов и его заместители. Между тем, газета «Черновик» называет уволенного сегодня Алиева одним из близких к экс-главе республики Рамазану Абдулатипову людей.
Комментарии3
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zemljanka 04 июля 2018 | 20:20
Это сколько же ораны у новой метлы. И нового клана.
sasass 04 июля 2018 | 20:26
Команда Абдулатипова полностью арестована , а сам почему-то совершенно сухой.....
tvitov66 04 июля 2018 | 20:31
sasass: он слишком много знал ... но это обычно не долго