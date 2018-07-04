Жителей уральского города Камышлов выстроят в форме гигантской земляники, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса
Как передает местное агентство «Политсовет», в акции примут участие более 4 тысяч человек. Она организована в дни фестиваля земляничного варенья. Мероприятие будет носить название «Мега-земляника».
Комментарии4
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kottigr1 04 июля 2018 | 19:38
Как-то не патриотично в форме земляники..
Надо жителей уральского города Камышлов выстроить в форме фаллоса, обращенного в сторону стран НАТО.. Пусть знают.. !
evgpekar 04 июля 2018 | 19:44
kottigr1: А в чем не патриотичность земляники? Конечно, то что вы предлагаете лучше, но относительно Урала Москва в той же стороне где и страны НАТО - в Кремле не поймут... Так что земляника несколько безопаснее..., но если включить воображение...
marina27 04 июля 2018 | 19:45
Маразм крепчает...
i_c_e 04 июля 2018 | 19:47
Можно было ещё по продолжительности стояния «в форме земляники» на другой рекорд Камышловцев заявить. Недодумали те, кто их «ставили».