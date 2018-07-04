Бригада «скорой помощи» на Ямале отказалась госпитализировать ветерана войны, опасаясь, что он умрет по пути в больницу. Прокуратура и местные власти начали проверку после того, как эта история получила огласку. Сообщается, что медики все-таки согласились забрать больного 92-летнего фронтовика, но при этом взяли с его родных расписку об отказе от претензий.

Ветеран, по словам его родственников, идет на поправку.