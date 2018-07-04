Бригада скорой помощи на Ямале отказалась госпитализировать ветерана войны, опасаясь, что он умрет по пути в больницу
Бригада «скорой помощи» на Ямале отказалась госпитализировать ветерана войны, опасаясь, что он умрет по пути в больницу. Прокуратура и местные власти начали проверку после того, как эта история получила огласку. Сообщается, что медики все-таки согласились забрать больного 92-летнего фронтовика, но при этом взяли с его родных расписку об отказе от претензий.
Ветеран, по словам его родственников, идет на поправку.
Комментарии6
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m_doc 04 июля 2018 | 19:35
Не госпитализировать отказались, а перевозить, сочтя деда нетранспортабельным. Имеют право, им на месте виднее.
kottigr1 04 июля 2018 | 19:42
m_doc: "Папе около десяти лет назад поставили онкологический диагноз. Но у него наступила ремиссия. А недавно он простыл, начались проблемы с легкими. До 25 июня он лечился в стационаре Нового Уренгоя, а потом его выписали для дальнейшего обследования в Тюмени", - сообщила женщина.
Однако 27 июня состояние ветерана ухудшилось: он стал задыхаться и заговариваться, а затем начал синеть из-за нехватки воздуха. Дочь позвонила в городскую станцию скорой помощи. Приехала бригада.
По словам Людмилы Николенко, медики попросили ее выйти из комнаты, а спустя некоторое время сказали: "Мы ничего сделать не можем. Ждите, он у вас уже умирает, смотрите, судороги пошли... Или вызывайте лечащего врача". И уехали.
Людмила вызвала лечащего врача, которая по приезде тут же созвонилась с реанимацией, где дали добро на срочный прием ветерана. Однако даже лечащему врачу пришлось около трех часов уговорить медиков "скорой" приехать снова и увезти старика в стационар, сообщается в публикации.
gordy 04 июля 2018 | 19:51
Профессиональная ошибка?
olenenok_zed 04 июля 2018 | 19:36
а на месте хоть лечили?
marina27 04 июля 2018 | 19:42
Не дождутся!
shlevet 04 июля 2018 | 19:49
НАхрена родные давали расписку, совсем что ли дебилы?