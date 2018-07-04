Оба пострадавших во время инцидента близ Солсбери являются британскими подданными
Оба пострадавших во время инцидента близ Солсбери являются британскими подданными, — говорят в полиции. Сегодня стало известно, что в больницу были доставлены мужчина и женщина с признаками отравления. По словам представителей правоохранительных органов, их состояние остается критическим. Таблоид «Сан» утверждает со ссылкой на свои источники, что симптомы у обоих пострадавших похожи на те, что были после покушения у бывшего о офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Образцы отправлены в лабораторию Портон Даун, которая уже участвовала в расследовании дела о попытке убийства Скрипалей.
Комментарии2
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danko_vobla 04 июля 2018 | 19:34
Путин прекрати!
shlevet 04 июля 2018 | 19:37
Правильно, бей своих, чтобы чужие боялись