В выборах президента международной шахматной федерации примут участие три кандидата

ФИДЕ утвердила три список из трех фамилий. Россию в нем представляет глава попечительского совета Российской шахматной федерации, председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу Аркадий Дворкович. ФИДЕ – один из дуайенов организации вице-президент Георгиос Макропулос, ну а шахматное сообщество – британский гроссмейстер Найджел Шорт. Пока еще занимающий должность Президента Кирсан Илюмжинов свою кандидатуру выставлять не стал, хотя долгое время боролся с Исполкомом ФИДЕ, который пытался отправить его в отставку и заявлял о намерении продолжить борьбу за свой пост, однако несколько дней назад он заявил о том, что не будет выдвигать свою кандидатуру и поддержит Аркадия Дворковича. Несколько ранее, Дворковича предпочел и наблюдательный совет РШФ

Выборы Президента ФИДЕ пройдут 3 октября в грузинском городе Батуми.