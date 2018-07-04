В выборах президента международной шахматной федерации примут участие три кандидата
ФИДЕ утвердила три список из трех фамилий. Россию в нем представляет глава попечительского совета Российской шахматной федерации, председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу Аркадий Дворкович. ФИДЕ – один из дуайенов организации вице-президент Георгиос Макропулос, ну а шахматное сообщество – британский гроссмейстер Найджел Шорт. Пока еще занимающий должность Президента Кирсан Илюмжинов свою кандидатуру выставлять не стал, хотя долгое время боролся с Исполкомом ФИДЕ, который пытался отправить его в отставку и заявлял о намерении продолжить борьбу за свой пост, однако несколько дней назад он заявил о том, что не будет выдвигать свою кандидатуру и поддержит Аркадия Дворковича. Несколько ранее, Дворковича предпочел и наблюдательный совет РШФ
Выборы Президента ФИДЕ пройдут 3 октября в грузинском городе Батуми.
Комментарии1
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neyexo 04 июля 2018 | 19:34
//три список из трех фамилий//
Объясните, сколько списков и сколько всего фамилий?
9?
Зачем когда один Дворкович остальных всех стоит?