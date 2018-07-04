Самарские коммунальные системы порекомендовали жителям города для экономии холодной воды «принимать душ вдвоем»
Самарские коммунальные системы порекомендовали сегодня жителям города для экономии холодной воды «принимать душ вдвоем».
Сегодня в Самаре день тишины. Но уже завтра в городе начнут приезжать шведские и английские болельщики. Всего на четвертьфинальном матче 7 июля их ожидается около 9 тысяч.
Комментарии8
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buzukin1914 04 июля 2018 | 19:19
Как мне нравятся фейки-ньюс! Какой же добрый самаритянин принимает холодный душ??? Да еще вдвоем с понаехавшим забугорным болельщиком? Вот если бы написали "Воду спускать не при каждом случае" - то было бы в точности, как в Нью-Йорке :)
croaker 04 июля 2018 | 19:19
Чего уж там, лучше сразу всей семьей. А вместо туалета ходить на улицу в кусты под домом, чтобы сэкономить на смыве говна.
banyi1 04 июля 2018 | 19:20
Несчастные придурки ведущие Эхо -Самары , гор и серёга, уже не знают как искрутиться, кроме бабок никто не слушает, рекламы 0. Кто содержит уродов?
stebinmaku 04 июля 2018 | 19:20
Для пушей экономии нужно и на унитаз вдвоём..
uhovostro 04 июля 2018 | 19:21
А ещё лучше принимать душ всей семьёй и пригласить соседей. Кроме того, для экономии газа можно разогревать пищу через раз или на костре в ближайшем перелеске, а для экономии электричества отказаться от телевизора, интернета и освещения, перейдя на лучину...
m_doc 04 июля 2018 | 19:23
А что? Игриво и пикантно. Типа заодно и помоетесь:)
olexa30 04 июля 2018 | 19:31
Для экономии холодной воды? Т.е. о душе с горячей водой и не мечтать. Ну тогда всё правильно - холодный душ вдвоём гороздо теплей.
evgeny_biolog 04 июля 2018 | 19:37
" для экономии холодной воды «принимать душ вдвоем»
А что, Волга уже по колено?