Самарские коммунальные системы порекомендовали жителям города для экономии холодной воды «принимать душ вдвоем»

Самарские коммунальные системы порекомендовали сегодня жителям города для экономии холодной воды «принимать душ вдвоем».

Сегодня в Самаре день тишины. Но уже завтра в городе начнут приезжать шведские и английские болельщики. Всего на четвертьфинальном матче 7 июля их ожидается около 9 тысяч.