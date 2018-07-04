Руководство Евросоюза продлит экономические санкции против России еще на полгода
Формальное решение в Брюсселе примут завтра. Публикация постановления ожидается в понедельник, — рассказал агентству
РИА Новости источник в структурах ЕС.
Решение продлить санкции против России лидеры сообщества согласовали еще в конце июня.
Комментарии7
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timbuktu 04 июля 2018 | 19:13
блин.а российский телевизор уверял.что в евросоюзе полный разлад и италия с австрией и с кем-то ещё стоит горой за нас (( )))
blinorozhiy_chmo 04 июля 2018 | 19:22
Что ж... значит, ЕС и ещё полгода пососут. ))
timbuktu 04 июля 2018 | 19:44
blinorozhiy_chmo: россия у ес ? у меня скоро будет шизофрения от российского телевизора: то он поёт о том.как здорово.что против россии ввели санкции, то грозит большими неприятностями тем,кто эти санкции выполняет или просто их одобряет (( )))
seryj_wolk 04 июля 2018 | 19:32
timbuktu: Рфии еще крепчать и крепчать, пока не развалится в очередной раз.
ura_123 04 июля 2018 | 19:14
Искандеры настороженно притихли))))
vilingrad 04 июля 2018 | 19:16
Та шо такое?! За шо?!
sskull 04 июля 2018 | 19:21
Да и пох.