Прокуратуру просят проверить уголовное дело в отношении жительницы Москвы Екатерины Конновой

Сообщество благотворительных фондов просит прекратить уголовное преследование москвички Екатерины Конновой — матери двоих детей, в том числе ребенка-инвалида, которую обвинили в сбыте наркотиков за продажу лекарств. Подробности сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель директора детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава.

«В нашем хосписе есть неизлечимо больной ребенок Арсений Коннов. Ему 6 лет, у него в животе трубка, в шее трубка. Кроме того, Арсений страдает от эпилепсии, у него судороги каждый день. Чтобы купировать эти судороги, его мама купила на интернет-сайте микроклизмы диазепама», — рассказала Л.Мониава.

Она уточнила, что в хосписе женщине порекомендовали получить через поликлинику диазепам в ампулах бесплатно и пользоваться им. Она последовала совету, а оставшиеся пять клизм решила перепродать на том же сайте другим родителям детей с эпилепсией.

По словам Л.Мониавы, женщина пошла на это, чтобы вернуть хотя бы часть денег, потому что является матерью-одиночкой и воспитывает двух несовершеннолетних детей, за одним из которых нужен круглосуточный уход.

«Мать Арсения разместила на том же сайте объявление, что 5 микроклизм она может отдать за 3250 рублей. Нашелся покупатель, но при встрече возле метро ее встретили сотрудники полиции и обвинили в незаконном хранении и сбыте наркотиков», — отметила Л.Мониава.

Он добавила, что против женщины возбуждено уголовное дело. Ей грозит от 4 до 8 лет тюрьмы. «Сообщество благотворительных фондов просит прекратить уголовное преследование мамы Арсения, иначе ребенок может попасть в интернат для инвалидов и просто умрет там без помощи», — заключила Л.Мониава.