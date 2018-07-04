Прокуратуру просят проверить уголовное дело в отношении жительницы Москвы Екатерины Конновой
Сообщество благотворительных фондов просит прекратить уголовное преследование москвички Екатерины Конновой — матери двоих детей, в том числе ребенка-инвалида, которую обвинили в сбыте наркотиков за продажу лекарств. Подробности сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель директора детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава.
«В нашем хосписе есть неизлечимо больной ребенок Арсений Коннов. Ему 6 лет, у него в животе трубка, в шее трубка. Кроме того, Арсений страдает от эпилепсии, у него судороги каждый день. Чтобы купировать эти судороги, его мама купила на интернет-сайте микроклизмы диазепама», — рассказала Л.Мониава.
Она уточнила, что в хосписе женщине порекомендовали получить через поликлинику диазепам в ампулах бесплатно и пользоваться им. Она последовала совету, а оставшиеся пять клизм решила перепродать на том же сайте другим родителям детей с эпилепсией.
По словам Л.Мониавы, женщина пошла на это, чтобы вернуть хотя бы часть денег, потому что является матерью-одиночкой и воспитывает двух несовершеннолетних детей, за одним из которых нужен круглосуточный уход.
«Мать Арсения разместила на том же сайте объявление, что 5 микроклизм она может отдать за 3250 рублей. Нашелся покупатель, но при встрече возле метро ее встретили сотрудники полиции и обвинили в незаконном хранении и сбыте наркотиков», — отметила Л.Мониава.
Он добавила, что против женщины возбуждено уголовное дело. Ей грозит от 4 до 8 лет тюрьмы. «Сообщество благотворительных фондов просит прекратить уголовное преследование мамы Арсения, иначе ребенок может попасть в интернат для инвалидов и просто умрет там без помощи», — заключила Л.Мониава.
Комментарии4
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allexmar 04 июля 2018 | 19:23
Посадят и не моргнут. А бывший посол в Аргентине за чемоданы кокаина переведен на другую работу.
kara 04 июля 2018 | 19:31
Ну а что "герои" остановились? Тут целая сеть- она же купила перед тем как продать , и там тоже хранили и продали. Сколько палок можно заработать.
satttana_perrrkele 04 июля 2018 | 19:42
давайте расмматривать "по модулю":
- у женщины родился дефектный ребенок (претензии только к Природе), жизнь которого Природой не предусматривалась. Хорошо еще, что он не сможет дорасти до развития детородной функции - не сможет репродуицировать уродов (это не оскорбление, а в медицинском понимании имеющейся патологии).
-женщина приняла решение продлить мучения рожденного ей ребенка, с очевидным отсутствием перспектив. Это был её каприз, не более (повторюсь, что перспектив у её ребенка, выздороветь/стать такими как нормальные, нет - Природа).
-Приобрела, за свои деньги, препарат, который могла получить бесплатно - всё так.
- Получила препарат бесплатно.
- Продажа препарата - жестко регламентирована. Нужен от таким же.
- Не знаю, пыталась ли она нажиться, но совершила деяние, которое однозначно подпадает под запрещение.
Мне кажется, что ставить вопрос "можно ли матери урода преступать закон" - не этичен
vladimir1967 04 июля 2018 | 19:49
Они так яро цыган ловили при наркопродаже