В Череповце в эти минуты начинается митинг против повышения пенсионного возраста
По словам организаторов, акция согласована на одной из центральных площадей города. Участники митинга выступят также против ухудшения социально-экономического положения жителей Вологодской области.
Митинг проводит местное отделение КПРФ
Комментарии3
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evgeny_biolog 04 июля 2018 | 19:16
В Череповце россияне уже не хотят жить долго?
ura_123 04 июля 2018 | 19:18
Проводи митинги не проводи,Матвиенко сказала что закон БУДЕТ принят осенью,без вариантов. Тут не митинговать,а вилы точить нужно.
uhovostro 04 июля 2018 | 19:18
Бунтовать вздумали, смерды?!..