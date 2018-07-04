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19:01, 04 июля 2018

Немецкие экологи подали конституционную жалобу с целью остановить строительство газопровода Северный поток 2

Союз защиты природы ФРГ считает, что российско-германский проект угрожает флоре и фауне Балтийского моря, по дну которого проходит новая ветка газопровода Северный поток. Управляющий директор этого НКО потребовал незамедлительно приостановить начавшиеся в мае работы, не дожидаясь решения Конституционного суда. Ранее заявление экологов на срочное прекращение строительства отклонил суд третьей инстанции в городе Грайфсвальд. Однако процесс против ведомства, выдавшего разрешение на проведение работ,в этом суде еще не закрыт.

Экологическое объединение предупреждает, что вред окружающей среде уже нанесен. Ведь на многочисленных пляжах были обнаружены сгустки минеральных масел. После этого строительство было приостановлено на несколько недель. Источником загрязнения оказался один из плавающих экскаваторов.Концерн Северный поток 2 взял ответственность на себя и пообещал возместить все возникшие в связи с этим издержки. Министр экологии земли Мекленбург-Передняя Померания подверг предприятие критике за сокрытие информации о происшествии.

Юридические эксперты полагают, что конституционный иск экологов не увенчается успехом. Ведь суд последней инстанции не допустил никаких процессуальных ошибок.

Прекратить строительство газопровода Северный поток 2 требуют также США. Кроме того, под критическим углом зрения егорассматривают Еврокомиссия и некоторые страны Евросоюза. Однако многие считают строительство новой ветки целесообразным, так как в ближайшие десятилетия в Европе ожидается повышение спроса на газ.

Комментарии

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banyi1 04 июля 2018 | 19:05

Ну что здесь поделать(((( Не будем газ поставлять, как нибудь проживём, худо бедно, но проживём....

zolingen 04 июля 2018 | 19:12

banyi1: еще беднее?

tks 04 июля 2018 | 19:12

banyi1: Да усритесь вы своим газом.
В СкрепоНоссии до сих пор есть населённые пункты без газа.

banyi1 04 июля 2018 | 19:15

tks: Усрёмся ))))

kottigr1 04 июля 2018 | 19:36

banyi1: Всем Ольгино скинетесь ?
В рамках благотворительной акции "Подари дрова" проходит сбор средств в пользу одиноких пожилых людей, которые не могут себе позволить купить дрова. В России больше восьми миллионов одиноких пенсионеров. Каждый выживает, как может. Самое страшное время для стариков — зима. Порой снег заваливает низенькие избушки по крышу. А в большинство деревень пробраться можно только на транспорте или санях.В дровах нуждается жители домов, где проживают одинокие и одиноко проживающие старики, инвалиды и многодетные и малообеспеченные семьи. Для тех, кто живет в деревне и не имеет средств, чтобы купить дрова, зима превращается в борьбу за выживание. Если не запастись дровами с осени, зиму не пережить.
Бабушки и дедушки живут на маленькие пенсии от 8 000 до 12 000 рублей, но мы не должны забывать о том, что пожилые люди тратят много средств и на лекарства, и на питание, и на одежду, а денег на дрова вовсе не остается. Приходится экономить на тепле и мерзнуть в доме. Есть пенсионеры, которые в доме постоянно находятся в одежде, ведь дома в основном уже старые, чтобы протопить такой дом, нужно много сил, времени и дров.

m_doc 04 июля 2018 | 19:42

kottigr1: Ты умеешь управлять газовым оборудованием? А старый человек без привычки справится, как считаешь?

kottigr1 04 июля 2018 | 19:45

m_doc: Во всем мире старые люди справляются с газовым оборудованием.. Неужели Вы считаете российских стариков тупее остальных ?

m_doc 04 июля 2018 | 19:50

kottigr1: Ты не ответил - сам умеешь, представляешь, как это делается? Своим дедушке или бабушке после краткого ликбеза доверил бы?
Баллонный газ у нас есть везде. Не факт, что на Западе повсюду магистральный. Честно, я не в теме.

ura_123 04 июля 2018 | 19:23

banyi1: Ты то может и проживёшь,а вот тимченки-ротенберги-ролдугины маловероятно..

boldu1n 04 июля 2018 | 19:30

ura_123: Каклы, вам не стыдно ахрессорский газ транзитировать?

anemon 04 июля 2018 | 19:35

banyi1: Думаете, гарантированы пригожинские подачки за посты? Грядет вам сокращение, оставят самых отмороженных, и им увеличат объем работ. У меня надежный источник.

m_doc 04 июля 2018 | 19:08

Сев. поток-1 не угрожает, а поток-2, идущий так же и там же, угрожает. Логично:)
Интересно, что за дегенераты называют себя экологами.

ostapbey 04 июля 2018 | 19:11

А все начиналось с игры кранчиком.
Лично Путин прикручивая закручиаал доверие людей Европы к русскому народу..
На тогда еще российско Украинской границе...
Даже..

ushkujnik 04 июля 2018 | 19:15

Неймётся же этим экологам!..

То ли башли в кармане, то ли гельминты в заднице...

jblack2 04 июля 2018 | 19:24

Слышали мы громкие песни украинских "экологов" о защите морских коньков на Балтике.
Пусть, лучше о тараканах в своих головах заботятся...

ostapbey 04 июля 2018 | 19:29

Пропьем всю Рассею до основанья!!!
Оставим без гуано по братско Наур йскому народу!!
А российский народ насобирает валежнику..
..отец вон там ??
.Откуда дровишки?— «Из лесу, вестимо;
Отец, слышишь, рубит, а я отвожу».
(В лесу раздавался топор дровосека.)
— А что, у отца-то большая семья?
…..
От Волги по Енисея... тюрьма народов..
Даже..

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