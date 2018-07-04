Немецкие экологи подали конституционную жалобу с целью остановить строительство газопровода Северный поток 2

Союз защиты природы ФРГ считает, что российско-германский проект угрожает флоре и фауне Балтийского моря, по дну которого проходит новая ветка газопровода Северный поток. Управляющий директор этого НКО потребовал незамедлительно приостановить начавшиеся в мае работы, не дожидаясь решения Конституционного суда. Ранее заявление экологов на срочное прекращение строительства отклонил суд третьей инстанции в городе Грайфсвальд. Однако процесс против ведомства, выдавшего разрешение на проведение работ,в этом суде еще не закрыт.

Экологическое объединение предупреждает, что вред окружающей среде уже нанесен. Ведь на многочисленных пляжах были обнаружены сгустки минеральных масел. После этого строительство было приостановлено на несколько недель. Источником загрязнения оказался один из плавающих экскаваторов.Концерн Северный поток 2 взял ответственность на себя и пообещал возместить все возникшие в связи с этим издержки. Министр экологии земли Мекленбург-Передняя Померания подверг предприятие критике за сокрытие информации о происшествии.

Юридические эксперты полагают, что конституционный иск экологов не увенчается успехом. Ведь суд последней инстанции не допустил никаких процессуальных ошибок.

Прекратить строительство газопровода Северный поток 2 требуют также США. Кроме того, под критическим углом зрения егорассматривают Еврокомиссия и некоторые страны Евросоюза. Однако многие считают строительство новой ветки целесообразным, так как в ближайшие десятилетия в Европе ожидается повышение спроса на газ.