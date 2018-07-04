Избирком Московской области закупит 3 миллиона крышек для консервирования с эмблемой выборов
Комиссия разместила объявление о конкурсе на изготовление информационной продукции к выборам губернатора Подмосковья. Туда также входят полтора миллиона значков, школьные принадлежности, шоколадки и другие предметы на общую сумму в 31 миллион рублей. В этой связи, как пишет «Новая газета», члены партии «Яблоко» просят МВД и антимонопольную службу проверить закупку сувениров на предмет нарушения.
Комментарии13
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nitsahon 04 июля 2018 | 18:37
это тонкий намек на то, что ситуацию медленного загнивания моск.области (при воробьеве) предполагается законсервировать? и в таком виде протянуть еще несколько лет....
не все,думаю, будут счастливы от такой перспективы....
andy66 04 июля 2018 | 19:13
Консервативная партия России
Сокращенно - КПР
kottigr1 04 июля 2018 | 19:15
andy66:
Избрали "едросса".. ? .. Вам - крышка.. !
banyi1 04 июля 2018 | 18:37
Совсем что ли на Эхо с новостями плохо? Даже не смешно уже... Давайте про баб, что ли....
yralez 04 июля 2018 | 18:37
Это что за лавка ?
Избирком ?......никто не офигел, мягко говоря ?
danko1 04 июля 2018 | 18:38
Прямой подкуп избирателей.
Да еще по конкурсу, за счет бюджета.
neyexo 04 июля 2018 | 18:39
Дураки - люди консервируют уже сейчас.
А в сентябре банки будут далеко убраны.
А работа на дачах будет совсем другая.
oneoretwo 04 июля 2018 | 18:49
Избирком Московской области закупит 3 миллиона крышек для консервирования с эмблемой выборов
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если не будет продолжения, типо: ...+ 3 млн 3-х л банок, купит помидорчиков и огурчиков, засолит и закатает, то сами крышки этот "избирком", как видится, может смело и глубоко засунуть себе в то место, на котором обычно сидят...
i_c_e 04 июля 2018 | 19:02
А что — нормально. Ещё туалетную бумагу с эмблемами Единой России и лицом Воробьёва можно заказать. Многие воспользуются.
riots 04 июля 2018 | 19:08
Весьма символично.
proxozhij 04 июля 2018 | 19:08
Будут консервировать какашки путина для потомков?
ushkujnik 04 июля 2018 | 19:22
Крышки для консервирования?..
Охренеть... Для консервирования голосов что ли, или ситуации?..
Да в Подмосковье и к Воробьёву лично давно пора направлять бригады прокуроров и следаков... А они, блин, всё про стабильность да консервацию...
Вот спросите хозяек - консервированные банки иногда взрываются...
zolingen 04 июля 2018 | 19:24
Креатив просто зашкаливает. Гандоны с вышивкой пока не предлагали?