Избирком Московской области закупит 3 миллиона крышек для консервирования с эмблемой выборов

Комиссия разместила объявление о конкурсе на изготовление информационной продукции к выборам губернатора Подмосковья. Туда также входят полтора миллиона значков, школьные принадлежности, шоколадки и другие предметы на общую сумму в 31 миллион рублей. В этой связи, как пишет «Новая газета», члены партии «Яблоко» просят МВД и антимонопольную службу проверить закупку сувениров на предмет нарушения.