Прокуратуру просят проверить уголовное дело в отношении жительницы Москвы Екатерины Конновой
Мать неизлечимо больного ребенка обвинили в продаже наркотиков. Причиной стала попытка женщины продать оказавшееся лишним лекарство от эпилепсии. Его Коннова покупала у посредников. Запрос в связи с этим расследованием направил в надзорное ведомство депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Также обращение собирается подать благотворительный фонд «Дом с маяком». Если Коннова будет приговорена к тюремному сроку, как говорят в фонде, ее сын попадет в интернат для инвалидов, где ему грозит смертельная опасность, а его старший брат окажется в детском доме.
Комментарии6
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fig__vvam 04 июля 2018 | 18:41
ее сын попадет в интернат для инвалидов, где ему грозит смертельная опасность============
Это верно, что пребывание в российском интернате для детей инвалидов смертельно опасно для этих детей.
Но для чего тогда они существуют?
cattt 04 июля 2018 | 18:46
fig__vvam: Империи Лжи не нужны инвалиды, это портит ее привлекательность.
tks 04 июля 2018 | 19:09
fig__vvam: Скорее, для кого. Для "воришек Альхенов"...
ed10075 04 июля 2018 | 18:48
Это чтобы дети умирали не под забором, а в казенном учреждении. Но все равно - умирали.
y3emen1 04 июля 2018 | 19:01
ed10075: ну, кто-то должен сокращать количество бедных, указ ведь надо выполнять
tks 04 июля 2018 | 19:06
Putlerismus Ordinaris Vulgaris.