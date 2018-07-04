Прокуратуру просят проверить уголовное дело в отношении жительницы Москвы Екатерины Конновой

Мать неизлечимо больного ребенка обвинили в продаже наркотиков. Причиной стала попытка женщины продать оказавшееся лишним лекарство от эпилепсии. Его Коннова покупала у посредников. Запрос в связи с этим расследованием направил в надзорное ведомство депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Также обращение собирается подать благотворительный фонд «Дом с маяком». Если Коннова будет приговорена к тюремному сроку, как говорят в фонде, ее сын попадет в интернат для инвалидов, где ему грозит смертельная опасность, а его старший брат окажется в детском доме.