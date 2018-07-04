«Википедия» и другие интернет-энциклопедии не попадут под новые поправки об авторском праве в Евросоюзе

Об этом Еврокомиссия сообщила в своем официальном Твиттере основателю «Википедии» Джимми Уэлсу.

Последние пару дней «Википедия» в знак протеста против законопроекта приостановила свою работу в нескольких странах-членах ЕС. Согласно поправкам, которые завтра будет обсуждать Европарламент, сайтам придется запрашивать разрешение у редакций, чтобы сослаться на материалы СМИ. Кроме того, интернет-ресурсы должны будут поставить фильтры, которые будут отслеживать нарушения авторского права.