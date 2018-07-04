«Википедия» и другие интернет-энциклопедии не попадут под новые поправки об авторском праве в Евросоюзе
Об этом Еврокомиссия сообщила в своем официальном Твиттере основателю «Википедии» Джимми Уэлсу.
Последние пару дней «Википедия» в знак протеста против законопроекта приостановила свою работу в нескольких странах-членах ЕС. Согласно поправкам, которые завтра будет обсуждать Европарламент, сайтам придется запрашивать разрешение у редакций, чтобы сослаться на материалы СМИ. Кроме того, интернет-ресурсы должны будут поставить фильтры, которые будут отслеживать нарушения авторского права.
Комментарии2
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banyi1 04 июля 2018 | 18:35
ОБЯЗАТЕЛЬНО должны попасть!!!! А то о чём Эхо и прочая шушара писать и трендеть будет ))))
danko_vobla 04 июля 2018 | 18:51
banyi1: Путин прекрати!