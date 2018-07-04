Водитель машины, которая сбила сегодня пешехода в Сочи, признался, что не спал двое суток

Молодой человек добавил, что он работает таксистом и уснул за рулем, а потому не помнит момент наезда, — рассказал «Интерфаксу» информированный источник.

В результате ДТП в поселке Дагомыс погиб один человек. Еще пятерых доставили в больницу.