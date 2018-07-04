Водитель машины, которая сбила сегодня пешехода в Сочи, признался, что не спал двое суток
Молодой человек добавил, что он работает таксистом и уснул за рулем, а потому не помнит момент наезда, — рассказал
«Интерфаксу» информированный источник.
В результате ДТП в поселке Дагомыс погиб один человек. Еще пятерых доставили в больницу.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ma1nbrain 04 июля 2018 | 18:42
Суровый русский наебизнес.
fig__vvam 04 июля 2018 | 18:44
ma1nbrain: Жадность и отсутствие всякого контроля - это суровая российская реальность.
oneoretwo 04 июля 2018 | 18:43
...жадность сгубила... таких фраеров надо по полной наказывать...
odobryam_s 04 июля 2018 | 18:54
oneoretwo: Дядя, ты дурак? Это каких-нибудь улюлюкаевых и бебебелыхов жадность губит! А таксист как мог зарабатывал себе на жизнь! А то, что случилось ДТП - это статистически исчезающая величина! Этих ДТП в Москве всякий день по тысяче!
odobryam_s 04 июля 2018 | 18:45
Похоже, хана дешевому и комфортному такси в стране! Неиначе, какое-то детишко "кого надо" глаз положило на этот сегмент бизнеса.... Иначе бы не раздували бы каждое ДТП с участием такси... Типа, пьяные мажоры, прокуроры, судьи и проочие неприкасаемые меньше народу гробят!
sskull 04 июля 2018 | 18:54
odobryam_s: Предлагаете ему орден выписать?)
odobryam_s 04 июля 2018 | 18:58
sskull: Нет. Предлагаю рассматривать ДТП как ДТП. Без акцента на участие в нем такси! Вот и все. Иначе подтвердится мое вышеозначенное мнение! А именно: кто-то присмотрел сей бизнес для захвата!
sskull 04 июля 2018 | 19:15
odobryam_s: Как можно рассматривать ДТП, как ДТП , если водитель заявил, что ДВОЕ суток не спал. Я понимаю, что наплыв туристов, охота бабла срубить побольше, но у его то организации должна быть голова на плечах? У медика, который, ему справку штампует. У директора его.
odobryam_s 04 июля 2018 | 19:21
sskull: Ну, наверное, так же, как и когда водитель заявил, что у него папа "САМИ ЗНАЕТЕ КТО"!
sskull 04 июля 2018 | 19:25
odobryam_s: Ну и что в этом хорошего? Один убивает, потому что у него папа " САМИ ЗНАЕТЕ КТО", а второй из за банальной жадности. Трупам и их родственикам не легче от этого. Давайте бухать, не спать, врезаться в толпы людей только из за того, что какой-то мажористый ублюдок в своё время отмазался.
gregor 04 июля 2018 | 18:59
Все теракты с машинами , которые будут происходить в России , будут называться ..... - "плохо спал " ,даже ,если орал во сне - " акбар " .
odobryam_s 04 июля 2018 | 19:00
gregor: Еще один идиотский высер... Иди рот прополощи, недоумок!
evgeny_biolog 04 июля 2018 | 19:19
Что ж это за баба такая, с которой можно двое суток не спать?