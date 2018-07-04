Губернатор Подмосковья Воробьев сегодня сдал в Мособлизбирком листы поддержки для прохождения муниципального фильтра

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сегодня сдал в Мособлизбирком листы поддержки для прохождения муниципального фильтра. Беседы с избирателями помогает четко определить стратегию будущей работы, — сказал он.

Действующего губернатора выдвинула на выборы Единая Россия.

Всего на выборы губернатора Московской области зарегистрируют 6 кандидатов, — пишет РБК.

Не позднее 5 июля желающие участвовать в выборах должны собрать подписи 196 муниципальных депутатов и глав районов.