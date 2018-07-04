Губернатор Подмосковья Воробьев сегодня сдал в Мособлизбирком листы поддержки для прохождения муниципального фильтра
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сегодня сдал в Мособлизбирком листы поддержки для прохождения муниципального фильтра. Беседы с избирателями помогает четко определить стратегию будущей работы, — сказал он.
Действующего губернатора выдвинула на выборы Единая Россия.
Всего на выборы губернатора Московской области зарегистрируют 6 кандидатов, — пишет РБК.
Не позднее 5 июля желающие участвовать в выборах должны собрать подписи 196 муниципальных депутатов и глав районов.
Комментарии1
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danko1 04 июля 2018 | 18:36
Сам подписи собирал, что с избирателями крестник Шойгу беседовал?
За его отставку куда больше подписей бы было.