Глава Дагестана подтвердил факт обысков в кабинете уволенного первого вице-премьера правительства Рамазана Алиева

Глава Дагестана Владимир Васильев подтвердил факт обысков в кабинете уволенного первого вице-премьера правительства Рамазана Алиева. По его словам, этому чиновнику было поручено решить проблему с водоснабжением в нескольких районах республики. На это было выделено 400 миллионов рублей. Васильев дал понять, что Алиев с этим не справился.