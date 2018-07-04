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18:24, 04 июля 2018

Английский фанат, который осквернил памятник футболисту Спартака Черенкову был найден в рекордно короткие сроки

Английский фанат, который осквернил памятник знаменитому футболисту Спартака Федору Черенкову был найден в рекордно короткие сроки, понес наказание, но сможет остаться в России.

Руфус Холл не знал кто такой Федор Черенков, хотя именно его голы в свое время очень огорчили болельщиков Арсенала и Астон Виллы и остались в истории нашего футбола. Перед матчем 18 финала чемпионата мира Англия — Колумбия фанат краской написал на бронзе слово Ингланд и отправился на трибуну. Внимание на это обратили не только российские болельщики, но и британские журналисты. Информация попала в службу безопасности Спартака. Как рассказал журналистам ее глава Сергей Беседин путь Холла и его местонахождение на трибуне отследили по видеокамерам и вскоре болельщик был задержан. Тем самым он уже был наказан, поскольку пропустил первую успешную английскую серию пенальти на чемпионатах мира. Реакция на этот поступок была не единодушной. Брат владельца клуба, директор стадиона Андрей Федун предложил депортировать болельщика, а вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев счел, что намеренного вандализма в данном случае не было, что и подтвердили слова самого Холла сказанные в суде.

Тушинский суд, который оперативно рассмотрел дело, принял это во внимание и принял довольно мягкое решение. Холла оштрафовали на три тысячи рублей и не стали запрещать ему посещать стадионы во время чемпионата мира. По некоторой, впрочем неподтвержденной информации памятник отмыли сами англичане.

Сборная Англии после победы над Колумбией вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграет с командой Швеции.

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sskull 04 июля 2018 | 18:52

Вот кровавый Мордор, даже " Новичка" не дали нюхнуть напоследок...
Непорядок.

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