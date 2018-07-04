В Сочи сегодня произошло серьезное ДТП – автомобиль «Шевроле» сбил шесть человек на тротуаре
63-летний местный житель погиб. Остальные находятся в больнице. По предварительным данным, водитель уснул за рулем.
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63-летний местный житель погиб. Остальные находятся в больнице. По предварительным данным, водитель уснул за рулем.
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