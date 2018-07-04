Руководство компании «Леруа Мерлен» решило временно отстранить от должности пиар-директора Галину Панину
Она ранее написала в Фейсбуке, что сама приняла решение уйти после негативной реакции соцсетей на ее пост. Панина 2-го июля написала, что футбольные болельщики устроили расправу над девушкой в Подмосковье. Она назвала это «победобесием». Позднее, когда некоторые пользователи попросили Панину предоставить доказательства ее слов, она дописала, что воспользовалась их реакцией, чтобы, цитирую, «вскрыть ватку». С самого начала было неизвестно, достоверна ли информация о преступлении, — сказала Галина Панина в эфире «Эха Москвы».
Руководство Леруа Мерлен принесло извинения за действия своей сотрудницы.
Комментарии3
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ura_123 04 июля 2018 | 18:23
И ватка вскрылась))))
lion64__2 04 июля 2018 | 18:32
Ежели во главе сети, всё чаще в народе именуемой "леруа-мурло", работают такие гнусные либерастки, то пусть и покупают там товары одни либерасты. Можно найти товары для ремонта не дороже, а качеством повыше.
midnightblues 04 июля 2018 | 18:36
По мне чем больше ватных дебилов на меня бросается-тем лучше
Но они не бросаются-а в панике бегут от меня толпами