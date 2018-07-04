Руководство компании «Леруа Мерлен» решило временно отстранить от должности пиар-директора Галину Панину

Она ранее написала в Фейсбуке, что сама приняла решение уйти после негативной реакции соцсетей на ее пост. Панина 2-го июля написала, что футбольные болельщики устроили расправу над девушкой в Подмосковье. Она назвала это «победобесием». Позднее, когда некоторые пользователи попросили Панину предоставить доказательства ее слов, она дописала, что воспользовалась их реакцией, чтобы, цитирую, «вскрыть ватку». С самого начала было неизвестно, достоверна ли информация о преступлении, — сказала Галина Панина в эфире «Эха Москвы».

Руководство Леруа Мерлен принесло извинения за действия своей сотрудницы.