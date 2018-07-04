Несколько языковых версий «Википедии» приостановили свою работу

Так они протестуют против директивы ЕС об авторском праве в интернете. По мнению авторов электронной энциклопедии, документ угрожает свободе онлайн-пространства.

Пользователи «Википедии» не могут пройти на итальянскую, испанскую и латышскую версии энциклопедии. Они будут закрыты вплоть до голосования в Европарламенте по директиве ЕС об авторских правах. Авторов «Википедии» не устраивает целый ряд предполагаемых изменений в европейском законодательстве. Например, то, что, согласно документу, сайты должны будут ввести систему предварительной фильтрации контента. Это, по замыслу Брюсселя, позволит обнаруживать материалы, нарушающие авторские права. Кроме того, директива предполагает, что некоммерческим платформам – таким, как «Википедия» — необходимо будет спрашивать разрешения на публикацию материалов СМИ у их главных редакторов. Еще одна статья, которая не устраивает авторов электронной энциклопедии, требует от онлайн-площадок платить авторам даже за короткое цитирование их публикаций. В «Википедии» считают, что все эти меры ограничат свободу интернета и установят в нем дополнительные барьеры.

Модераторы энциклопедии опасаются не только того, что в соцсетях, по их словам, невозможно будет опубликовать газетную статью или найти ее в поисковиках. Они полагают, что и сама «Википедия» из-за директивы ЕС может закрыться. В тексте обращения, который вывешен на испанской, итальянской и латышской версиях проекта, авторы призывают всех членов Европарламента голосовать против документа.

Голосование по директиве ЕС об авторских правах в интернете состоится уже завтра.