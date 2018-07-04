Глава Верховного суда Польши заявила об отказе уходить в отставку из-за достижения пенсионного возраста
Новый закон не встретил одобрения ни внутри страны, ни в европейских инстанциях.
В понедельник Еврокомиссия официально инициировала процедуру в отношении Польши для устранения нарушений в сфере права из-за закона о Верховном суде.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
banyi1 04 июля 2018 | 18:28
Вот сегодня решил полностью бросить пить, но видно не получится((( Вот новость, так новость .....
neyexo 04 июля 2018 | 18:32
Правильно
Кто ж с такой должности уйдет
Надо ей тандем для начала попробовать