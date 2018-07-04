В Эймсбери на юге Англии два человека обнаружены в  бессознательном состоянии после воздействия неизвестного вещества

В городе Эймсбери графства Уилтшир на юге Англии два человека обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества.

Пока полиция пока не связывает инцидент в Эймсбери с отравлением Скрипалей, сообщила в эфире «Эха Москвы» корреспондент «Эха Москвы» в Великобритании Тоня Самсонова.

Расследованием нового инцидента близ Солсбери занялось контртеррористическое подразделение полиции.