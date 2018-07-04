В Эймсбери на юге Англии два человека обнаружены в бессознательном состоянии после воздействия неизвестного вещества
В городе Эймсбери графства Уилтшир на юге Англии два человека обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества.
Пока полиция пока не связывает инцидент в Эймсбери с отравлением Скрипалей, сообщила в эфире «Эха Москвы» корреспондент «Эха Москвы» в Великобритании Тоня Самсонова.
Расследованием нового инцидента близ Солсбери занялось контртеррористическое подразделение полиции.
Комментарии2
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banyi1 04 июля 2018 | 18:16
Боярашник?
stebinmaku 04 июля 2018 | 18:17
Месть кота Скрипалей..