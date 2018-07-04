Школьники, заблокированные наводнением в пещере на севере Таиланда, сообщили, что они здоровы и чувствуют себя хорошо

Тем временем власти страны вместе с международной командой спасателей разрабатывают план вызволения детей. По самым пессимистичным прогнозам, операция может продлиться до нескольких месяцев.

12-ти спасенным футболистам из тайской подростковой команды, а также их тренеру, вероятно, придется провести в пещере до четырех месяцев — именно ближе к октябрю в Таиланде закончится сезон дождей, а значит, уровень воды постепенно снизится, и школьники смогут выбраться наружу. Это, впрочем, самый негативный сценарий развития событий. Пока же специалисты разработали два способа вызволить детей из заточения. Первый предусматривает обеспечение подростков и их тренера всем необходимым — провизией, одеждой, топливом и связью, — одновременно спасатели будут пытаться просверлить лазы и отверстия в горной породе. Второй предполагает, что школьников обучат навыкам подводного плавания, и они смогут сами выбраться из пещеры. В последнем случае решающее значение будет иметь профессионализм спасателей, — таким мнением с телеканалом «Евроньюс» поделился известный водолаз Эдд Сорренсон.

Операция, безусловно, станет серьезным вызовом для спасателей и потребует использования специальной техники. Об этом в интервью телеканалу RTVi рассказал российский дайвер Всеволод Коробов, сейчас он находится в Таиланде и участвует в спасении школьников.

Решение о проведении спасательной операции в том или ином виде может быть принято уже сегодня. В местных больницах всё готово для реабилитации подростков, которые провели без еды в пещере почти две недели. Правда, прежде чем приступить к процедуре, международная группа спасателей должна детально просчитать все риски, — сказал представитель местной администрации Осотк Ханакон.

Детей пока хоть и не вызволили, но тому, что они живы, радуется едва ли не весь Таиланд. Экскурсионную группу школьников — им от 11-ти до 16-ти лет, а также их 25-летнего тренера — после затопления пещеры искали больше тысячи человек. К участию в операции привлекли армию, волонтеров, а также специалистов из разных стран. Поиски продолжались 9 дней, они осложнялись затяжными ливнями. Первыми подростков обнаружили британские дайверы, они рассказали, что узники пещеры пробыли в заточении десять дней. Без солнечного света футболисты буквально потеряли счет времени. Водолазы запечатлели команду на видео, они сообщили, что все живы, хотя и очень ослаблены.



Местные власти, тем временем, ожидают, что пещерный комплекс Тхам Луанг станет новой достопримечательностью Таиланда. Там уже разрабатывают новый и куда более безопасный туристический маршрут.