Туроператор «Натали Турс» сегодня объявил об аннулировании всех путёвок на период до 30 сентября

Один из старейших в России туроператоров Натали Турс сегодня объявил об аннулировании всех путёвок на период до 30 сентября. Незадолго до этого компания отменила чартеры на курорты ряда стран Европы. Руководство компании не считает себя банкротом и намерено возобновить отправку туристов с первого октября.

В непростую ситуацию туроператор по признанию главы компании Владимира Воробьёва попал впервые за 25 лет работы. Он рассказал, что несколько недель назад компания столкнулась с кризисом ликвидности, это привело к проблемам в расчётах с партнёрами. А убыток Натали Турс во втором квартале Воробьёв оценил в 8-10 миллионов рублей. Один из старейших туроператоров на прошлой неделе прекратил чартерные программы для туристов в Испанию, Италию, Грецию и Турцию. Это объяснили низкой рентабельностью из-за падения спроса на чартеры. А сегодня компания огорошила клиентов новостью что все туры на период с 4 июля по 30 сентября включительно аннулированы. Партнёры в зарубежных странах отключают оператора от обслуживания из-за финансовых проблем, объясняет ситуацию руководство компании. И вынуждено искать внешнего инвестора. Немного раньше стало известно, что отели в нескольких странах, в том числе Италии и Испании отказываются размещать клиентов Натали Турс. Поскольку за них компания деньги не перевела. Натали Турс уже завтра предложит клиентам различные механизмы компенсации, сообщил глава компании. Главная задача, по словам Воробьёв,а восстановить продажи, чтобы в компании появился «денежный поток, который пойдёт на выплату компенсаций». Кроме того нужно «снять напряжение и урегулировать конфликт», поскольку это негативно сказывается на туристах и компании, отметил её руководитель. Воробьёв также сообщил, что из Испании вывезут до конца этой недели около 400т оставшихся российских туристов. По его словам, компания не отказывается от своего бренда и с 1 октября она надеется возобновить отправку туристов на курорты, сообщил Воробьёв. Он уточнил, что открывать направления Натали Турс будет по мере того, как ей удастся восстановить отношения с партнёрами.

Натали Турс — один из крупнейших российских туроператоров. Он работает с начала 90х и продаёт путёвки в несколько десятков стран. По данным Федерального реестра туроператоров, в прошлом году Натали Турс отправила за границу почти два миллиона туристов, а стоимость проданных зарубежных путевок составила 90 миллионов рублей.

Расходы, связанные с возвращением туристов из-за рубежа и возмещением денег за аннулированные путевки, должна выплатить сама компания. Об этом «Эху Москвы» рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Майя Ломидзе добавила, что ситуация с клиентами «Натали Турс» неприятная, но не катастрофическая.

Потребители туристических услуг в России обеспечены финансовыми гарантиями в достаточном объеме, — сказал в эфире Первого канала глава Ростуризма Олег Сафонов.

В Ростуризме открыта горячая линия по вопросам, которые связаны с «Натали Турс».

Собственник российского туроператора DSBW Карен Гончаров подтвердил, что его компания приостанавливает деятельность из-за невозможности исполнять обязательства перед клиентами, а также банком. В эфире РБК Карен Гончаров связал проблемы своей компании с системным кризисом в туристической отрасли. По словам Гончарова, DSBW сейчас выдает клиентам необходимые документы и консультирует по поводу дальнейших действий.

Туристический бизнес потихоньку отмирает, потому что люди сами начинают заказывать себе путешествия, сказала в эфире «Эха Москвы» общественный деятель и экономист Ирина Хакамада. Ирина Хакамада добавила, что впрочем в некоторых странах успехом пользуются экстремальные туры в необычные места.