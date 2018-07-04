Женщина с ножом напала на пассажиров автобуса в Торонто
Пострадали четыре человека. Нападавшую задержали. В полиции оказалась 20-летняя Джейд Нельсон, которой предъявлено обвинение в четырех попытках убийства, — передает телеканал CTV. Мотивы нападения сейчас устанавливаются.
Комментарии7
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benny_point 04 июля 2018 | 17:41
Русские хакеры взломали мозг законопослушной канадки и направили её на преступление, думаю что Путин реально организовал взлом. Значит нужно направить ноту протеста в МИД РФ.
danko_vobla 04 июля 2018 | 17:42
benny_point: их нравы.
lavrentiy79 04 июля 2018 | 17:42
Довёл Трамп страну!!!
cattt 04 июля 2018 | 17:46
lavrentiy79: Чудило Торонто - Канада.
У вас все пиндосы виноваты,
lavrentiy79 04 июля 2018 | 17:50
cattt: ===Торонто - Канада===
Да, ну???!!! Спасибо тебе, добрый человек!!! А я то, старый, думал - в Китае!!! Бачил, пошлины китайцам Трамп пОднял, вот оне с ножами друг на друга у себя в Торонте и бросаться почали.
danko_vobla 04 июля 2018 | 17:52
cattt: ты премитивен до нельзя. Неужели Трамп до Торонто не доедит? И в плавь ниагарский водопад?
y3emen1 04 июля 2018 | 17:58
а всего-то подняли ндс на 2%, и тут началось