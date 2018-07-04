Симптомы пострадавших от отравления неподалеку от Солсбери похожи на симптомы, которые наблюдали у Скрипалей

Симптомы у пострадавших от отравления неподалеку от Солсбери очень похожи на симптомы, которые наблюдали у бывшего полковника Сергея Скрипаля и его дочери. Как пишет британский таблоид «Сан», в спецслужбах королевства опасаются, что речь может идти о новом случае отравления веществом «Новичок».

В рамках расследования образцы, которые взяли у новых пострадавших, направили в лабораторию Портон Даун. Ранее этот исследовательский центр подтвердил отравление «Новичком» Скрипалей.

Лондон обвинял в покушении Москву. Российская сторона обвинения отвергала.