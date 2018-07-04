Симптомы пострадавших от отравления неподалеку от Солсбери похожи на симптомы, которые наблюдали у Скрипалей
Симптомы у пострадавших от отравления неподалеку от Солсбери очень похожи на симптомы, которые наблюдали у бывшего полковника Сергея Скрипаля и его дочери. Как пишет британский таблоид «Сан», в спецслужбах королевства опасаются, что речь может идти о новом случае отравления веществом «Новичок».
В рамках расследования образцы, которые взяли у новых пострадавших, направили в лабораторию Портон Даун. Ранее этот исследовательский центр подтвердил отравление «Новичком» Скрипалей.
Лондон обвинял в покушении Москву. Российская сторона обвинения отвергала.
Комментарии26
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danko_vobla 04 июля 2018 | 17:38
Опять Путин уже там? Где старуха данко1 спец в симптомах?
benny_point 04 июля 2018 | 17:46
danko_vobla: Где старуха данко1 спец в симптомах?
Готовит отчёт об проделанном расследование участия боевой диверсионной группы ФСБ в Великобритании.
Думаю, что отчёт будет очень полезен английским и американским спецслужбам, занимающихся расследованием дела Скрипалей.
danko_vobla 04 июля 2018 | 17:49
benny_point: ваша неправда. Старуха данко1 пьяная бухая валяниям в маями. Под пальмой. Или на кубанщине, в магазине у женщины, где мама живет.
golodomor_ze__hohlokost 04 июля 2018 | 18:04
Фамилии этих новоотравленных случайно не Скрипали?
venezianez49 04 июля 2018 | 17:50
danko_vobla:
А Вы думали - почему Путина не было на матче с Испанией ?
Только - т-ссс !
(скорее всего) Он лично переправлял в Англию очередную партию "новичка" (?)
danko_vobla 04 июля 2018 | 17:55
venezianez49: это известно Всем! Ну где старуха данко1. Она ж свидетельницей была?
glotov 04 июля 2018 | 17:41
Допрыгались. Так увлеклись придуманной версией, что маньяка проглядели.
alehan15174 04 июля 2018 | 17:44
Британцы путинскую свинью вые#$@ут по-любому! Как бы веревочке не влиться, а конец один
danko_vobla 04 июля 2018 | 17:47
alehan15174: а тебя в 2 конца.
sedoi63 04 июля 2018 | 17:44
Путают следы? Известный приём.
danko_vobla 04 июля 2018 | 17:45
sedoi63: надо в Кремле искать. Их почерк. Любой хокол скажет.
golodomor_ze__hohlokost 04 июля 2018 | 18:06
sedoi63: "Путают следы? "---------Теперь кровавый мордор, чтобы "отмыться" от отравления Скрипалей перетравит половину населения Великобритании.
vedma2017 04 июля 2018 | 18:18
golodomor_ze__hohlokost:
Надо было воблу за жабры сразу брать - еще после отравления Литвиненко. Ведь у англичан вопросов по делу не осталось. И исполнители точно известны, и с заказчиком всё понятно.
Меры сразу нужно было принимать. Да и теперь не стОит откладывать.
lavrentiy79 04 июля 2018 | 17:45
Вот почему Путина на игре Россия-Испания не было. Он же говорил - "плотный график". Ну, правильно - Британия то не за углом. Пока - туда, пока - обратно. Да, и "новичком" британскую гречку помазать - времени нужно тож...
yralez 04 июля 2018 | 17:54
Ну траванули еще двух, подумаешь.......а у нас миллионы грабанули стариков да и всех остальных.
Понтиаль, понимаэшь !
Раися, вперде !
kvam 04 июля 2018 | 18:08
yralez: У вас?
Всех?
Всех пациентов вашего дурдома?
shlevet 04 июля 2018 | 18:15
yralez: В Англии пенсионный возраст- 65 лет.
Так ещё и травят постоянно.
Подумаешь, понимаэшь!
=)):-)
andreyoo 04 июля 2018 | 17:57
опасаются, что речь может идти о новом случае отравления веществом «Новичок».
---
Кто-то там его бодяжит.
tilik13 04 июля 2018 | 17:59
Гипотеза такая:
Скрипали выжили оттого, что старик Скрипаль вовремя заметил яд на макаронах и съел только пол порции. Остатки своих макарон он надежно спрятал и теперь мстит путинским убийцам.
Думаю, после вчерашнего случая, последуют новые, так как макарон у Скрипалей осталось на. полк солдат.
kvam 04 июля 2018 | 18:05
Теперь понятно почему Путина не было на игре с Испанией.
Бритам нужно готовиться к следующей паре жертв, во время субботнего четвертьфинала с Хорватией.
beserkons 04 июля 2018 | 18:06
Так это отвлекающий маневр, чтобы увести подозрения от российских спецслужб.
jurmak 04 июля 2018 | 18:07
Теперь всё ясно. У них там в Англии родничек новичка пробился. А вы всё Путин Путин....
shlevet 04 июля 2018 | 18:08
Давай Англия, трави своих
fresh_breeze 04 июля 2018 | 18:09
Бритты, котов прячьте! И морских свинок тоже. Хватит невинных жертв ваших галимых провокаций!
buzukin1914 04 июля 2018 | 18:12
Ну, лживая сучка Тереза - што скажешь? Не на кого валить - вчера сказали, што русский шпион с литовской фамилией давным-давно в России :) Кто-то из ваших дверные ручки говнецом мажет - шо, хотите увеличения бюджета МИ-6? Да ради бога! Хоть всех уморите :)
putin_itogy 04 июля 2018 | 18:17
Гопник, ты чё, не успокоишься никак...?
Чё, эпотируешь..?
Типо,злишься..
Гадишь, англичанке.