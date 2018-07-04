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17:30, 04 июля 2018

Симптомы пострадавших от отравления неподалеку от Солсбери похожи на симптомы, которые наблюдали у Скрипалей

Симптомы у пострадавших от отравления неподалеку от Солсбери очень похожи на симптомы, которые наблюдали у бывшего полковника Сергея Скрипаля и его дочери. Как пишет британский таблоид «Сан», в спецслужбах королевства опасаются, что речь может идти о новом случае отравления веществом «Новичок».

В рамках расследования образцы, которые взяли у новых пострадавших, направили в лабораторию Портон Даун. Ранее этот исследовательский центр подтвердил отравление «Новичком» Скрипалей.

Лондон обвинял в покушении Москву. Российская сторона обвинения отвергала.

Комментарии

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danko_vobla 04 июля 2018 | 17:38

Опять Путин уже там? Где старуха данко1 спец в симптомах?

benny_point 04 июля 2018 | 17:46

danko_vobla: Где старуха данко1 спец в симптомах?
Готовит отчёт об проделанном расследование участия боевой диверсионной группы ФСБ в Великобритании.
Думаю, что отчёт будет очень полезен английским и американским спецслужбам, занимающихся расследованием дела Скрипалей.

danko_vobla 04 июля 2018 | 17:49

benny_point: ваша неправда. Старуха данко1 пьяная бухая валяниям в маями. Под пальмой. Или на кубанщине, в магазине у женщины, где мама живет.

golodomor_ze__hohlokost 04 июля 2018 | 18:04

Фамилии этих новоотравленных случайно не Скрипали?

venezianez49 04 июля 2018 | 17:50

danko_vobla:
А Вы думали - почему Путина не было на матче с Испанией ?
Только - т-ссс !
(скорее всего) Он лично переправлял в Англию очередную партию "новичка" (?)

danko_vobla 04 июля 2018 | 17:55

venezianez49: это известно Всем! Ну где старуха данко1. Она ж свидетельницей была?

glotov 04 июля 2018 | 17:41

Допрыгались. Так увлеклись придуманной версией, что маньяка проглядели.

alehan15174 04 июля 2018 | 17:44

Британцы путинскую свинью вые#$@ут по-любому! Как бы веревочке не влиться, а конец один

danko_vobla 04 июля 2018 | 17:47

alehan15174: а тебя в 2 конца.

sedoi63 04 июля 2018 | 17:44

Путают следы? Известный приём.

danko_vobla 04 июля 2018 | 17:45

sedoi63: надо в Кремле искать. Их почерк. Любой хокол скажет.

golodomor_ze__hohlokost 04 июля 2018 | 18:06

sedoi63: "Путают следы? "---------Теперь кровавый мордор, чтобы "отмыться" от отравления Скрипалей перетравит половину населения Великобритании.

vedma2017 04 июля 2018 | 18:18

golodomor_ze__hohlokost:
Надо было воблу за жабры сразу брать - еще после отравления Литвиненко. Ведь у англичан вопросов по делу не осталось. И исполнители точно известны, и с заказчиком всё понятно.
Меры сразу нужно было принимать. Да и теперь не стОит откладывать.

lavrentiy79 04 июля 2018 | 17:45

Вот почему Путина на игре Россия-Испания не было. Он же говорил - "плотный график". Ну, правильно - Британия то не за углом. Пока - туда, пока - обратно. Да, и "новичком" британскую гречку помазать - времени нужно тож...

yralez 04 июля 2018 | 17:54

Ну траванули еще двух, подумаешь.......а у нас миллионы грабанули стариков да и всех остальных.

Понтиаль, понимаэшь !
Раися, вперде !

kvam 04 июля 2018 | 18:08

yralez: У вас?
Всех?
Всех пациентов вашего дурдома?

shlevet 04 июля 2018 | 18:15

yralez: В Англии пенсионный возраст- 65 лет.
Так ещё и травят постоянно.
Подумаешь, понимаэшь!
=)):-)

andreyoo 04 июля 2018 | 17:57

опасаются, что речь может идти о новом случае отравления веществом «Новичок».
---
Кто-то там его бодяжит.

tilik13 04 июля 2018 | 17:59

Гипотеза такая:

Скрипали выжили оттого, что старик Скрипаль вовремя заметил яд на макаронах и съел только пол порции. Остатки своих макарон он надежно спрятал и теперь мстит путинским убийцам.

Думаю, после вчерашнего случая, последуют новые, так как макарон у Скрипалей осталось на. полк солдат.

kvam 04 июля 2018 | 18:05

Теперь понятно почему Путина не было на игре с Испанией.
Бритам нужно готовиться к следующей паре жертв, во время субботнего четвертьфинала с Хорватией.

beserkons 04 июля 2018 | 18:06

Так это отвлекающий маневр, чтобы увести подозрения от российских спецслужб.

jurmak 04 июля 2018 | 18:07

Теперь всё ясно. У них там в Англии родничек новичка пробился. А вы всё Путин Путин....

shlevet 04 июля 2018 | 18:08

Давай Англия, трави своих

fresh_breeze 04 июля 2018 | 18:09

Бритты, котов прячьте! И морских свинок тоже. Хватит невинных жертв ваших галимых провокаций!

buzukin1914 04 июля 2018 | 18:12

Ну, лживая сучка Тереза - што скажешь? Не на кого валить - вчера сказали, што русский шпион с литовской фамилией давным-давно в России :) Кто-то из ваших дверные ручки говнецом мажет - шо, хотите увеличения бюджета МИ-6? Да ради бога! Хоть всех уморите :)

putin_itogy 04 июля 2018 | 18:17

Гопник, ты чё, не успокоишься никак...?
Чё, эпотируешь..?
Типо,злишься..
Гадишь, англичанке.

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