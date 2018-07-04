Президент туроператора «Натали Турс» назвал одной из причин ситуации вокруг компании проблемы перевозчика «Трансаэро»

Президент туроператора «Натали Турс» назвал одной из причин нынешней ситуации вокруг компании проблемы обанкротившегося перевозчика «Трансаэро». В результате краха авиакомпании 3 года назад «Натали Турс» осталась без гарантийной перевозки. Фирма была вынуждена использовать регулярные рейсы, — пояснил Владимир Воробьев.

Сегодня компания предупредила, что аннулирует все ранее подтвержденные туры до 30-го сентября. Кроме того, она вынуждена искать внешнего инвестора. «Натали Турс» является одним из крупнейших российских туроператоров. Компания работает на рынке уже четверть века. По данным Ростуризма, сейчас за границей может находиться до 3,5 тысяч клиентов туроператора.