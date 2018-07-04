Россиянка Евгения Родина во второй раз в своей карьере вышла в третий круг Уимблдонского теннисного турнира

Родина играет в туре уже давно. Ее предыдущий успех датирован 2008 годом. Это вообще ее лучший результат на турнирах Большого шлема, который она повторила в матче с 51 ракеткой мира Сораной Кырстей. В первом сете сильнее была румынская теннисистка, но две оставшихся партии Родина провела гораздо увереннее. Примерно через час состоится еще один важный для российской команды матч. Олимпийская чемпионка Екатерина Макарова сыграет со вторым номером посева Каролин Возняцки из Дании. Успехи Макаровой в основном связаны с парным разрядом и датчанке она проиграла семь матчей из восьми, так что Екатерина не будет фаворитом. Впрочем, фаворитам не очень везет в этом году. В мужской сетке выбыли 11 сеяных игроков. В женской в первом же круге уступила Мария Шарапова, проигравшая россиянке Виталии Дьяченко.



Уимблдонский турнир закончится в один день с чемпионатом мира по футболу – 15 июля.