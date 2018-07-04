Официально причина спецоперации пока не называется.

Возле дома Александра Саргсяна уже несколько часов стоят мужчины крепкого телосложения, в самой квартире работают сотрудники армянской Службы национальной безопасности. Неизвестно, находится ли в доме сам брат экс-президента страны. По данным армянской газеты «Аравот», из гаражей увезены несколько автомобилей Александра Саргсяна. Впрочем, спецслужбы пока воздерживаются от комментариев. Брата Сержа Саргсяна на прошлой неделе задерживали по подозрению в незаконном хранении оружия, однако затем его отпустили. Одновременно ведется расследование против племянника бывшего президента Армении Айка Саргсяна, сообщила генпрокуратура страны. Оно связано с покушением на одного из жителей Еревана, произошедшего более 10 лет назад. Тогда речь о представителях семьи Саргсянов не велась, однако теперь мужчина по фамилии Симонян сообщил, что в него под действием наркотиков стрелял именно родственник экс-главы государства. Причем, по его словам, Айк Саргсян и его брат Нарек угрожали его убить, если он захочет рассказать правду.

Накануне генпрокуратура обвинила экс-министра обороны Армении Микаэла Арутюняна в незаконном разгоне демонстрации в Ереване 10 лет назад. Свидетелем по делу вызван еще один бывший президент страны Роберт Кочарян.