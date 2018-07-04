Сразу в нескольких странах не открываются местные страницы интернет-энциклопедии «Википедия»

Сразу в нескольких странах — Италии и Испании и Латвии – не открываются местные страницы интернет-энциклопедии «Википедия». Таким образом сервис протестует против проекта директивы об авторских правах.

Голосование по этому документу запланировано на завтра в Европарламенте. В администрации интернет-энциклопедии считают, что эта директива угрожает свободе онлайн-пространства. В случае принятия новых поправок многие сайты для размещения ссылок на материалы СМИ должны будут просить разрешения у редакций. Кроме того, интернет-ресурсы должны будут установить фильтры для всего контента, который загружают пользователи.