Сразу в нескольких странах не открываются местные страницы интернет-энциклопедии «Википедия»
Сразу в нескольких странах — Италии и Испании и Латвии – не открываются местные страницы интернет-энциклопедии «Википедия». Таким образом сервис протестует против проекта директивы об авторских правах.
Голосование по этому документу запланировано на завтра в Европарламенте. В администрации интернет-энциклопедии считают, что эта директива угрожает свободе онлайн-пространства. В случае принятия новых поправок многие сайты для размещения ссылок на материалы СМИ должны будут просить разрешения у редакций. Кроме того, интернет-ресурсы должны будут установить фильтры для всего контента, который загружают пользователи.
Комментарии4
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danko_vobla 04 июля 2018 | 17:16
Меркель доведёт Евросоюз до цугундера. Она же демократка безголовая.
glotze7 04 июля 2018 | 17:19
danko_vobla: В Германии живут хуже чем в России - не знал. Пейши исчо.
danko_vobla 04 июля 2018 | 17:24
glotze7: хуже по сравнению с чем? Социальщики живут лучше. Работающие хуже. 50% налоги. Цены неуемные. Никакой перспективы сделать бизнес. А так всё класс. Но в России. Интереснее, веселее и нет немецких рож. Ой прости турецких, негритянских, арабских. Все тип топ! Особенно цены на транспорт. Ну раз в 10 дороже. И бензин в 3.
i_c_e 04 июля 2018 | 17:22
Я — «за». Меньше мусора и дубликатов будет в интернете.