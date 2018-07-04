Крупная дорожная авария в Сочи
Водитель легкового автомобиля сбил шестерых пешеходов на остановке в поселке Дагомыс. Один человек погиб на месте, — передает Интерфакс. По словам источника телеканала «360» в правоохранительных органах, водитель автомобиля мог уснуть за рулем. Официально эту информацию в правоохранительных органах пока не комментируют.
Комментарии2
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kindman_a 04 июля 2018 | 17:30
Во сне водитель не орал "А...А...!!" ?
y3emen1 04 июля 2018 | 18:02
kindman_a: он орал по узбекски "роисся вперде"