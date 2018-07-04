Крупная дорожная авария в Сочи

Водитель легкового автомобиля сбил шестерых пешеходов на остановке в поселке Дагомыс. Один человек погиб на месте, — передает Интерфакс. По словам источника телеканала «360» в правоохранительных органах, водитель автомобиля мог уснуть за рулем. Официально эту информацию в правоохранительных органах пока не комментируют.