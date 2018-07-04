Z Архив новостей новости
5 4 6 682
17:00, 04 июля 2018

Убыток компании «Натали Турс» во втором квартале составил около 8-10 миллионов рублей

По словам главы туроператора Владимира Воробьева, они аннулируют все туры до 30-го сентября включительно. В то же время Воробьев пообещал, что пострадавшие клиенты получат компенсации.

В Ростуризме создан межведомственный оперативный штаб по ситуации с «Натали Турс», а также еще одного туроператора, DSBW. Собственник этой компании Карен Гончаров предупредил, что его фирма приостанавливает деятельность с сегодняшнего дня.

Глава Ростуризма Олег Сафонов заверил в эфире Первого канала, что все потребители туристических услуг обеспечены финансовыми гарантиями.

В то же время в Ростуризме отрицают системный кризис на российском рынке.

Комментарии

4

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

neon001 04 июля 2018 | 17:18

да и повальную нищету тоже отрицают)) даже в москве особо уже не заработаешь.
кто и на какие шиши будет отдыхать - совершенно непонятно. люди стали уже искать вторую работу или подработку, чтобы прожиточный минимум обеспечить.
сегодня натали турс, а завтра за ней остальные повалятся.

ed10075 04 июля 2018 | 17:42

Пришло время загнуться и этому виду бизнеса в нашей стране.




ze_danil 04 июля 2018 | 17:42

руплей?

может 8-10 млн баксов?

odobryam_s 04 июля 2018 | 17:59

Надо помочь! Скинуться всенародно и помочь! Чем эти поганцы хуже тех, на чье спасение государство швыряет триллион за триллионом?

Самое обсуждаемое

Интервью Разворот (утренний)

Виктория Скрипаль гость: Виктория Скрипаль племянница Сергея Скрипаля

«Справедливая Россия» молодая партия. Допустим, ее взгляды близки к моим, так скажем, взглядам. Мы пока думаем в одном направлении, поэтому выбор как бы пал на них…

5 63 6 5966 03.07
#слушать 07:02 8читать $скачать 1.6 МБ
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

С 1 августа пенсионеры смогут ездить в электричках бесплатно В метро пенсионеры могут ездить бесплатно, а в пригородных электричках — нет. Это несправедливо и неправильно. Пенсионеры не раз задавали нам с Андреем Юрьевичем этот вопрос. Сегодня мы смогли его решить….

5 115 6 11656 03.07
Kтранспорт, общество, мнения, власть, политика
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Иосиф Пригожин: Мне нравится, как меняется Москва Я считаю, что это должно было начаться 20 лет назад. Но лучше поздно, чем никогда…

5 50 6 5181 07:15
Kмосква, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Выжившая голова Дракона Юрий Дмитриев — один из главных борцов с возрождением сталинского Дракона. Именно поэтому его так ненавидят генрихи и бургомистры — четвертая, выжившая голова Дракона…

5 101 6 11648 29.06
Kобщество, власть, суды, мнения
Голосование
Кому вы желаете победы в сегодняшнем матче?
5 99 6 11428 01.07
Блоги

Сенсационное поражение сборной Германии Действующие чемпионы мира не вышли из группы…

5 97 6 31463 27.06
Kчм-2018, спорт, футбол, фото, события
Блоги

Илья Варламов блогер

Болеть или не болеть? Да, наверное, власти с помощью ЧМ добиваются каких-то своих целей. Но  почему это должно мешать вам радоваться за российских футболистов, которые впервые в истории вышли в четвертьфинал?..

5 163 6 21334 03.07
Kчм-2018, футбол, спорт, политика, общество, оппозиция, власть, видео, мнения
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

+ Я отзываю иск Я отзываю иск Я не оставляю цели рано или поздно, возможно уже на следующем цикле, стать мэром Москвы…

5 92 6 12549 02.07
8читать ;смотреть
Kвыборы, яблоко, видео, мнения
Блоги

+ Обращение игроков сборной России к болельщикам Обращение игроков сборной России к болельщикам В видеоролике спортсмены поблагодарили фанатов за поддержку и пообещали постараться в матче против команды Испании…

5 88 6 12423 30.06
8читать ;смотреть
Kрф, футбол, видео, события
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

О Сенцове и карательной системе Содержание Олега Сенцова в местах лишения свободы юридически необоснованно, политически отвратительно, нравственно аморально и бесчеловечно…

5 69 6 9854 03.07
Kсенцов, тюрьмы, рф, мнения
Блоги

Александр Сокуров кинорежиссер

Олег Сенцов должен жить. Его жизнь зависит от нас и от Вас Открытые письма к Папе Римскому и к Президенту Украины Петру Порошенко…

5 232 6 33311 29.06
Kсенцов, украина, рф, политика, тюрьмы, суды, аресты, мнения
Блоги

Артем Дзюба празднует ответный гол в ворота сборной Испании Закончился 1-й тайм встречи России с командой Испании, счет 1:1 ...

5 86 6 12237 01.07
Kфутбол, чм-2018, спорт, события
Блоги

Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека в России

Удовлетворена, что жизни Сенцова угрозы нет Он ходит, встретил меня стоя, смотрит телевизор, два раза в день получает питательные смеси, читает газеты, пишет сценарий… Олег находится в камере, похожей на больничную палату, около 16 метров…

5 277 6 39573 28.06
Kполитика, сенцов, правозащита, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Вот независимый суд – это основа основ существования нации, без самоуправления, без сильных органов власти на местах какой же может быть суд? А у нас это часто называют сепаратизмом, разделением, разбазариванием страны…

5 92 6 13936 29.06
#слушать 01:46:25 8читать $скачать 24.4 МБ
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Сталинские преемники хорошо освоили тему Глупо напоминать, но ведь именно эти «сотрудники», все эти майоры и прочие, должны защищать нас от терактов и преступников. И как после этого верить любым их рассказам…

5 236 6 37837 28.06
Kвласть, общество, полиция, политика, мнения
Блоги

Илья Варламов блогер

Мы победили! Россия! Футбол сегодня объединил людей вне зависимости от их политических взглядов, вероисповедания, сексуальной ориентации, пола, возраста, национальности…

5 180 6 29742 02.07
Kчм-2018, футбол, спорт, фото, мнения

Популярное за неделю

Новости

«Натали Турс» аннулирует все забронированные и оплаченные туры в связи с финансовыми проблемами Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» генеральный директор «Натали Турс» Владимир Воробьев…

5 11 6 68870
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это никакие-то там шлюшки, это нормальные несчастные дуры, честные нормальные девочки, которые в свободное от египтян время поют где-нибудь в хоре: «Дядя Вова, мы с тобой»...

5 87 6 145421 27.06
#слушать 48:46 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, государство, сетевизор, передачи, видео
Голосование
Россиянки, вступающие в сексуальную связь с иностранными болельщиками, позорят страну?
5 89 6 20627 29.06
Блоги

Илья Яшин политик

Откуда столько злобы и презрения к собственному народу? Болеть за свою сборную на чемпионате мира — это нормально. И это не делает тебя соучастником преступлений, которые совершают высокопоставленные чиновники…

5 304 6 393642 02.07
Kфутбол, чм-2018, политика, оппозиция, общество, власть, мнения
Блоги

Артемий Троицкий журналист

+ Пенсии. Начало конца режима? Пенсии. Начало конца режима? О повышении пенсионного возраста, лживых обещаниях власти и перспективах социального взрыва…

5 57 6 137219 02.07
8читать ;смотреть
Kобщество, пенсии, реформы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7093394
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3556851

Сегодня в эфире