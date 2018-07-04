Убыток компании «Натали Турс» во втором квартале составил около 8-10 миллионов рублей
По словам главы туроператора Владимира Воробьева, они аннулируют все туры до 30-го сентября включительно. В то же время Воробьев пообещал, что пострадавшие клиенты получат компенсации.
В Ростуризме создан межведомственный оперативный штаб по ситуации с «Натали Турс», а также еще одного туроператора, DSBW. Собственник этой компании Карен Гончаров предупредил, что его фирма приостанавливает деятельность с сегодняшнего дня.
Глава Ростуризма Олег Сафонов заверил в эфире Первого канала, что все потребители туристических услуг обеспечены финансовыми гарантиями.
В то же время в Ростуризме отрицают системный кризис на российском рынке.
Комментарии4
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neon001 04 июля 2018 | 17:18
да и повальную нищету тоже отрицают)) даже в москве особо уже не заработаешь.
кто и на какие шиши будет отдыхать - совершенно непонятно. люди стали уже искать вторую работу или подработку, чтобы прожиточный минимум обеспечить.
сегодня натали турс, а завтра за ней остальные повалятся.
ed10075 04 июля 2018 | 17:42
Пришло время загнуться и этому виду бизнеса в нашей стране.
ze_danil 04 июля 2018 | 17:42
руплей?
может 8-10 млн баксов?
odobryam_s 04 июля 2018 | 17:59
Надо помочь! Скинуться всенародно и помочь! Чем эти поганцы хуже тех, на чье спасение государство швыряет триллион за триллионом?