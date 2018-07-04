Убыток компании «Натали Турс» во втором квартале составил около 8-10 миллионов рублей

По словам главы туроператора Владимира Воробьева, они аннулируют все туры до 30-го сентября включительно. В то же время Воробьев пообещал, что пострадавшие клиенты получат компенсации.

В Ростуризме создан межведомственный оперативный штаб по ситуации с «Натали Турс», а также еще одного туроператора, DSBW. Собственник этой компании Карен Гончаров предупредил, что его фирма приостанавливает деятельность с сегодняшнего дня.

Глава Ростуризма Олег Сафонов заверил в эфире Первого канала, что все потребители туристических услуг обеспечены финансовыми гарантиями.

В то же время в Ростуризме отрицают системный кризис на российском рынке.