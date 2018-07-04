Массовое отравление произошло в пионерском лагере под Выборгом
В больницы доставлены 16 детей, которые отдыхали в частном лагере «Серебряный ручей». В комитете по здравоохранению Ленинградской области говорят, что все пострадавшие чувствуют себя удовлетворительно, их жизни ничто не угрожает, — пишет «Фонтанка».
Сейчас в лагере работает Роспотребнадзор. Еду отправили на экспертизу. Оставшиеся дети – около 300 человек – проходят медосмотр.
Комментарии5
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ivar1964 04 июля 2018 | 16:41
В "пионерском"? Действительно?
captainobvious 04 июля 2018 | 16:42
причастность спецслужб Великобиртании highly likely, я считаю...
bozk 04 июля 2018 | 16:44
Пионеры отравились коммунизмом
proxozhij 04 июля 2018 | 16:46
Полоний?
cherepovets 04 июля 2018 | 16:47
Друг сделал операцию по поводу позвоночника. И с врачом у него состоялся разговор. Поведал ему что в жизни пришлось много таскать всего тяжелого, но в ответ доктор сказал: основная причина не в нагрузках, а в питании. Народ стал жрать всякую низкокачественную дрянь: заменители сыра, напичканное отравой мясо, псевдомолоко.