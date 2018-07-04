Массовое отравление произошло в пионерском лагере под Выборгом

В больницы доставлены 16 детей, которые отдыхали в частном лагере «Серебряный ручей». В комитете по здравоохранению Ленинградской области говорят, что все пострадавшие чувствуют себя удовлетворительно, их жизни ничто не угрожает, — пишет «Фонтанка».

Сейчас в лагере работает Роспотребнадзор. Еду отправили на экспертизу. Оставшиеся дети – около 300 человек – проходят медосмотр.